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賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，總統賴清德在當地舉行行動委員會，他在會後提出4點結論，強調要持續團結社會，堅持無劇本演練，在國際情勢趨於複雜下，台灣要再接再厲，沒有分裂本錢。他也重申，要反制統戰滲透，強化社會韌性，這些都非簡單工作，必定會遭遇阻力，但只要堅持就會有好結果。

總統府發言人郭雅慧在委員會結束後舉行記者會，並轉述賴清德在會中裁示。賴清德表示，韌性只能夠靠演習，還要不斷地演習，從錯誤中學習，才有可能逐步達到全社會防衛韌性。

賴清德也提出3點繼續努力，第一，各級政府要積極辦理實地演練、落實驗證、持續精進。他說，要從做中學，更不要怕從錯中學，唯有務實執行演習，才能了解計畫的不足，並且找出修正的方案，來打造更具韌性的國家，「這是我們的重要使命」。

賴清德說，第二是各級政府要積極強化基層組織能力、運用基層組織活力，來應對各項災害。賴清德說，在極端狀況下，各項應處不能過度仰賴國軍，因此各級政府應該善用民間資源，加強政府和民間的合作，建立自救、互救的社會韌性。

賴清德表示，第三，全社會的防衛韌性，需要突破當前的認知架構，透過教育和公民參與，來增強整體意識與能力。賴清德表示，政府要跟民眾建立良好溝通，是社會秩序維護重要的一環；政府也要跟各界專家學者交流，建立政府各部會戰略溝通量能；此外，也要提高訊息的覆蓋率與影響力，避免誤解與謠言的產生，來維護社會安定。

在4點結論方面，首先，賴清德表示，持續團結全社會，一步步克服推動全社會防衛韌性的相關挑戰。今天的演練盡可能以實地、實景、實際操作的模式，貼近災害發生時的真實狀況，再次展現台灣面對危機的決心與執行力。

▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

賴清德說，第二要堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制。他指出，除了這次演練的內容，還有更多項目要在城鎮韌性演習中一一驗證，包括通訊障礙、交通癱瘓等重要關鍵基礎設施遭破壞時的搶修或備援。

賴清德表示，第三，在國際情勢愈來愈複雜之下，台灣的努力已經得到肯定，要再接再厲。他說，不論天然災害或者地緣政治，台灣長年處在威脅的最前線，因此有自己獨特的應對體系。未來，不僅僅要持續學習理念相近國家的優勢，更要積極向國際朋友說明，台灣推動相關政策的成果。

賴清德表示，第四是「我們沒有分裂的本錢，台灣的自由民主，需要全社會的投入才能守護」。他認為，面對地緣情勢日益複雜，台灣沒有分裂的本錢，只有團結，才能守護自由。他強調，捍衛國家主權、安全及自由民主的生活方式，是全體國人和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間。

最後，賴清德強調，反制統戰滲透、強化社會韌性，不是一件簡單的工作，推動這件事，必然會遭遇許多阻力，但只要堅持下去，一定會有好的結果。他說，需要所有國人同胞，共同努力參與，政府會負起責任、做好規劃，也希望國人同胞、朝野政黨，能與政府攜手並進。

▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

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