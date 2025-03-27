賴清德防衛韌性實地演練邀觀摩團　美日歐英德等13國全來了！

▲總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。本次演練，邀請駐台使節出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處等13國都到場觀摩。

一位國安官員受訪時表示，全社會韌性工作跟演習不是單獨台灣在做，而是全世界各國，歐洲就有好幾個例子，都有在做相應的準備。他說，大家都在增強自己在複合式災害下，要有所應對，天災應變是最常見的，極端人為災變也是各國在準備的內容，更大程度人為災變可能是戰災，這都是世界各國的討論重點。

▼副總統蕭美琴視察「2025全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」，美國在台協會處長谷立言也到場觀摩。（圖／記者黃國霖攝）



國安官員舉例，北約近期才有重新發佈一個「全社會準備」的報告，給北約各國指引中有7個指標，分別為：第一，北約各會員國確保政府持續運作；第二，確保能源穩定供給；第三，確保大規模人群移動時，要可以有效的進行安排；第四，食物跟水資源的充分供給與韌性；第五，大規模傷患的有效處置，醫療資源阻礙下的應對；第六，持續維持民間溝通，以及第七交通系統韌性。

因此，賴清德27日所主導的這場實地演練，因世界各國都在面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊，許多駐台使節都出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡住台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等13國都到場。

▼全社會防衛韌性委員會首次實地演練，邀請各國使節觀摩團。（圖／記者黃國霖攝）

