　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德防衛韌性實地演練邀觀摩團　美日歐英德等13國全來了！

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。本次演練，邀請駐台使節出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處等13國都到場觀摩。

一位國安官員受訪時表示，全社會韌性工作跟演習不是單獨台灣在做，而是全世界各國，歐洲就有好幾個例子，都有在做相應的準備。他說，大家都在增強自己在複合式災害下，要有所應對，天災應變是最常見的，極端人為災變也是各國在準備的內容，更大程度人為災變可能是戰災，這都是世界各國的討論重點。

▼副總統蕭美琴視察「2025全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」，美國在台協會處長谷立言也到場觀摩。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼副總統蕭美琴視察「2025全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」。（圖／記者黃國霖攝）

國安官員舉例，北約近期才有重新發佈一個「全社會準備」的報告，給北約各國指引中有7個指標，分別為：第一，北約各會員國確保政府持續運作；第二，確保能源穩定供給；第三，確保大規模人群移動時，要可以有效的進行安排；第四，食物跟水資源的充分供給與韌性；第五，大規模傷患的有效處置，醫療資源阻礙下的應對；第六，持續維持民間溝通，以及第七交通系統韌性。

因此，賴清德27日所主導的這場實地演練，因世界各國都在面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊，許多駐台使節都出席觀摩，包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、德國在台協會、波蘭台北辦事處、英國在台辦事處、新加坡住台北商務辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、芬蘭商務辦事處等13國都到場。

▼全社會防衛韌性委員會首次實地演練，邀請各國使節觀摩團。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼全社會防衛韌性委員會首次實地演練，邀請各國使節觀摩團。（圖／記者黃國霖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談
小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？
快訊／高雄風景區落水！　女無呼吸心跳
詐騙董事長50億！她爽買精品包、LV腳踏車
快訊／台中驚傳銀樓搶案！　歹徒逃了
ChatGPT再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

賴清德防衛韌性實地演練邀觀摩團　美日歐英德等13國全來了！

點75學者聲明5大邏輯陷阱　粉專：誰才是「火車對撞」的元兇？

網友留言「合法獵殺陸配」　陸委會：匿名人士挑起對立

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

藍委要求公開戰時糧食配送圖　綠：替中共侵門踏戶！破壞戰時準備

北檢檢察官被舉報「台獨打手」　陸委會：企圖干預台灣司法

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

小金門炮聲轟隆！金防部戰車火砲操演3天　軍事迷蹲點搶拍

偽造罷免連署前五名全針對藍委？　中選會澄清：勿以訛傳訛

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

賴清德防衛韌性實地演練邀觀摩團　美日歐英德等13國全來了！

點75學者聲明5大邏輯陷阱　粉專：誰才是「火車對撞」的元兇？

網友留言「合法獵殺陸配」　陸委會：匿名人士挑起對立

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

藍委要求公開戰時糧食配送圖　綠：替中共侵門踏戶！破壞戰時準備

北檢檢察官被舉報「台獨打手」　陸委會：企圖干預台灣司法

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

小金門炮聲轟隆！金防部戰車火砲操演3天　軍事迷蹲點搶拍

偽造罷免連署前五名全針對藍委？　中選會澄清：勿以訛傳訛

高雄「蛋黃中的蛋黃」發威　在地：1產品有錢也買不到

台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

中共中央軍委副主席何衛東遭調查？　陸國防部：沒有這方面消息

快訊／麗寶集團驚爆內線交易　名軒開發董座等10人遭約談偵訊

UBA男籃4強戰對決王者政大　台師大砍將林韋愷喊話展現大將之風

賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

男子長期皮膚搔癢！「螞蟻碾碎」塗抹身體　釀多處皮膚壞死住院

明天北東轉有雨　周末雨區擴大「低溫探14度」

連鎖牛排店用餐…5歲童一咬「硬硬的」吐出　竟是發黑螺絲

行政院「健康台灣深耕計畫」啟動　蘇俊賓：護理離職率是關鍵

李榮浩被汪蘇瀧肩膀攻擊 他自嘲是「帶刺蝴蝶」XD

政治熱門新聞

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

快訊／柯已痛到受不了　陳佩琪落淚

苗縣1人長期占8公眾車位　鍾東錦下令整頓全縣

拍共艦照品質差！海軍3艦輔導長被拔官調職

批徐巧芯走火入魔了！　秦慧珠吐真心話

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

LIVE／柯恐急性腎損傷　陳佩琪說明

罷團遭攻擊　志工脫口罩露臉感動網友

怒轟賴清德「沒收言論自由」　趙少康：現在不發聲以後就沒機會了

日華懇：絕不能讓「台灣有事」

國定假日修法再等等　今討論6小時仍卡關下週續審

2億「前進外科小組裝備」曝光　野外切換正負壓空間、現地動手術

遭秦慧珠酸「走火入魔」　徐巧芯直球回應了

更多熱門

相關新聞

點75學者聲明5大邏輯陷阱　粉專：誰才是「火車對撞」的元兇？

點75學者聲明5大邏輯陷阱　粉專：誰才是「火車對撞」的元兇？

中研院院士陳培哲等75位學者26日發布聯合聲明表示，總統賴清德就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。對此，粉專聲量看政治今（27日）指出「反駁左統話術的五大邏輯陷阱」直言，左統學者一再呼籲民進黨「懸崖勒馬」，但要反問，真正該懸崖勒馬的、正在推動對撞劇本的，難道不是那個揚言武統的中共政權嗎？台灣不懼「今日烏克蘭，明日台灣」的詛咒，但怕的是以香港、新疆、西藏作為對照，明日台灣還會存在嗎？

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

怒轟賴清德「沒收言論自由」　趙少康：現在不發聲以後就沒機會了

怒轟賴清德「沒收言論自由」　趙少康：現在不發聲以後就沒機會了

2億「前進外科小組裝備」曝光　野外切換正負壓空間、現地動手術

2億「前進外科小組裝備」曝光　野外切換正負壓空間、現地動手術

LIVE／賴清德首場全社會防衛韌性實地演練　視察擴充急救醫療

LIVE／賴清德首場全社會防衛韌性實地演練　視察擴充急救醫療

關鍵字：

賴清德台南演練防衛委員會國際觀摩韌性實踐

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

大腸癌早期無感　醫示警「7徵兆」：有症狀都已中晚期

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面