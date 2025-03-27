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賴清德要求不演了！防衛韌性操演「有想定無劇本」　驗證應變能力

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德主導下27日在台南執行首次「全社會防衛韌性委員會」實地操演，並採取「有想定、無劇本」模式。對此，賴清德主持「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」時表示，這次跳脫了過去劇本式的操演，採取實地、實景的動員演練，來驗證政府與民間，面臨災害的應變合作能力。

賴清德表示，今天總統府「全社會防衛韌性委員會」移師台南，召開第三次會議，並進行實地、實景的演練。首先，他感謝各位顧問、委員的參與，也謝謝各位國人朋友，一起來關注全社會防衛韌性的推動進度。

賴清德說，面對天災地變、以及來自境外敵對勢力的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知操作等威脅，台灣必須持續提升自我防衛能力，同時打造堅實的社會防衛韌性，才能因應大型災害與威權主義擴張的挑戰。

賴清德指出，在去年12月的第2次會議進行了桌上推演，由中央部會與地方，藉由貼近實際的想定，驗證從中央到地方，政府各單位面對極端情境的應對準備。今天上午，內政部和台南市政府延續上次會議的桌上推演，舉行了實地演練，讓顧問和委員實際參與驗證，並提供各項精進建議。

賴清德表示，本次的演練跳脫了過去劇本式的操演，而是採取實地、實景的動員演練，來驗證政府與民間，面臨災害的應變合作能力。

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

他說，演練的情境想定，包括「海嘯來臨前預警民眾進行避難疏散」、「關鍵基礎設施發生不明爆炸」、「醫院系統遭受駭客入侵」，以及「認知作戰與治安騷亂」。透過實地演練，能夠檢視委員會五大主軸工作的準備情形，驗證「民力調度應變」、「鄰近縣市資源整合」，以及「社區防災協作」的量能，並且從中發現問題，持續檢討、改進。

另外，賴清德表示，這次從點到線，擴展到面的演練，是台灣要積極推動的模式。因此，邀請觀摩的人員，除了各位顧問、委員、中央部會和各地方政府，更擴及駐臺使節和國內外媒體。

賴清德表示，這次示範演練還有一項重要目的，就是連結即將展開的「2025城鎮韌性演習」，讓中央部會和地方政府重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，來提升地方整體韌性及應變能力，確保極端狀況下，社會、民生都能如常運作。

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

賴清德強調，無論是中央部會，或是地方政府，只要我們預先準備、務實執行、反覆檢討、精進作為，就能發揮實地演練的最大價值，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩固、更為堅實。

賴清德說，現在強化全社會防衛韌性，是世界各國應對各種危機和挑戰的核心政策。不論是天然災害、公共衛生、經濟衝擊，甚至是灰色地帶侵擾；強化韌性都是確保社會和諧穩定、國家持續發展的不二法門。

賴清德表示，台灣提升全社會韌性的工作，也會積極和友盟國家合作交流。這個月初，在台灣舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，是第一次以全社會韌性為主題，進行討論，有來自30國的專家學者共同參與。

賴清德強調，未來台灣會持續努力，與世界民主國家共同鞏固全球民主韌性、維護區域和平穩定，會繼續跟國際社會，分享臺灣的創新和寶貴經驗，讓世界各國更了解台灣的努力和決心。

賴清德說，捍衛民主，需要集結每一分力量，建構全社會防衛韌性，也不只需要中央和地方政府的合作，更需要每一個人的警覺和行動，希望全國、全民共同努力，團結合作提升台灣的韌性。

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