點75學者聲明5大邏輯陷阱　粉專：誰才是「火車對撞」的元兇？

▲75位學者發表聲明，苦勸總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

中研院院士陳培哲等75位學者26日發布聯合聲明表示，總統賴清德就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。對此，粉專聲量看政治今（27日）發文「反駁左統話術的五大邏輯陷阱」，直指左統學者一再呼籲民進黨「懸崖勒馬」，但要反問，真正該懸崖勒馬的、正在推動對撞劇本的，難道不是那個揚言武統的政權嗎？台灣不懼「今日烏克蘭，明日台灣」的詛咒，但怕的是以香港、新疆、西藏做為對照，明日台灣還會存在嗎？

粉專聲量看政治以「75學者聯合聲明是和平紅利？還是統戰迷幻劑：反駁左統話術的五大邏輯陷阱」為題發文，該粉專編輯林靖堂表示，由於兩岸危機日增，部分學者自2023年起，即逐漸浮現一種看似溫和、實則危險的論調。

林靖堂指出，將「和平」與「經貿紅利」綁定於接受中國的政治條件，將「抗中保台」定義為挑釁，將民選政府描繪為戰爭推手，而忽略真正威脅和平的，是極權體制本身，這類言論，常以「理性中立」包裝，實際卻是左統式意識形態的再現，是「和平話術」的冷戰殘影。

林靖堂以5點邏輯分析解構話術。第一、將經貿順差合理化為「應該聽話」的政治代價？林靖堂指出，昨日，75位學者的聯合聲明強調了兩岸貿易順差與所謂「和平紅利」，進而推論民進黨破壞和平，是導致現今緊張局勢的根源。

林靖堂認為，這種論述忽略了根本邏輯問題，「貿易與政治主權並非等價交換」。台灣企業選擇赴中生產、出口，是絕大多數是資本全球化下的經濟選擇，政治認同是中國方面透過統戰策略威嚇與利誘並行的策略，讓人不得不然的做法；中國接受台灣出口產品，一方面是有自身產業鏈需求，二方面則是透過經濟統戰策略吸引資金與技術以壯大自己，並非出於善意施捨。

林靖堂表示，若將經貿來往等同於「應該政治讓渡」，便是將主權視為可出賣的籌碼，這不僅邏輯荒謬，更背叛了民主原則。

二、誰才是讓台灣成為「火車對撞」焦點的元兇？林靖堂直言，該聲明慣用「火車對撞」、「兵凶戰危」等形容詞渲染戰爭焦慮，並歸因於民進黨的抗中政策。然而，真正推動對撞劇本的，是不斷軍事威嚇台灣、拒絕與民選政府溝通、在台灣周邊進行軍演的中共政權。

林靖堂認為，這種倒果為因的邏輯，不但扭曲事實，更將壓迫者描繪為受害者。不面對壓迫者的本質，反而苛責被壓迫者的自我防衛，這種「責備受害者」的邏輯，就是統戰的語言陷阱。

三、「刺蝟島」、「地雷島」背後的真相，是生存的必要條件。林靖堂提到，學者批評台灣推動軍備強化政策，甚至將之妖魔化為「準備戰爭的瘋狂行徑」。但事實上，面對無時無刻準備犯台的中國，不進行防衛準備才是對台灣人民的犯罪。

林靖堂指出，刺蝟防衛戰略本質上是一種「威嚇使敵退卻」的非主動性國防策略，與好戰無關，而是反映小國在不對稱威脅下的求生之道。指責刺蝟是挑釁，等於要一隻兔子對獅子解除防備，乞求和平—這種天真或者別有居心的建議，正是將台灣送上祭壇的幫兇。

四、川普回歸不是棄台訊號，而是美國保守派地緣戰略的再部署。林靖堂說，該聲明嘗試援引川普調整對中關係，作為「美國準備放棄台灣」的證據。然而，地緣政治並非零和賭局，而是多邊博弈的策略性再分配。

林靖堂再說，川普主張美國優先，確實傾向減少軍事干預，但他對中國極權的敵意與台灣的戰略價值，並未削弱。更何況，台灣人民不是等待被遺棄的附庸，而是有權選擇命運的主體。75位所謂學者的聲明以他國總統的發言來否定自身防衛意志，這種觀點本身就是殖民心態的遺緒。

五、「賴清德的17條」不是危險，而是民主社會的集體防衛機制。林靖堂強調，對於賴政府所推動的防衛法制改革、國安政策，該聲明將其統稱為「17條危險政策」。但實際上，這些政策不過是針對中國對台滲透行為所做的制度性修補，如強化境外勢力代理人法制、健全認知作戰應對能力。

林靖堂認為，真正危險的，不是這些保護民主的法案，而是放任中國在台無限制擴張其統戰勢力的真空狀態。和平不能用繳械換來，自由不能靠幻想守住，學者們一再呼籲民進黨「懸崖勒馬」，但我們要反問，真正該懸崖勒馬的，難道不是那個揚言武統、拒絕民選政府對話、在台灣周邊部署飛彈與戰艦的中共政權嗎？

林靖堂強調，台灣的和平，不是對岸的賞賜，不是貿易的附屬品，而是全體人民用選票選出捍衛自由價值的政府，用稅金支持防衛體系，用言論自由抵抗認知作戰的成果，和平不是無條件投降，而是有條件的尊嚴，自由不是可以討好求來的，而是必須自我捍衛的，台灣不懼「今日烏克蘭，明日台灣」的詛咒，但怕的是以香港、新疆、西藏做為對照，明日台灣還會存在嗎？