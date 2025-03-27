藍委要求公開戰時糧食配送圖　綠：替中共侵門踏戶！破壞戰時準備

▲國民黨立委翁曉玲要求農業部提出「戰時糧食配送站配置圖」。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中央黨部27日透過臉書指出，國民黨立委翁曉玲在立法院經濟委員會質詢時，公開要求農業部長陳駿季提出「戰時糧食配送站配置圖」。民進黨表示，翁曉玲要的資料，不論是公糧倉庫、公糧配售站，都是國內糧食儲備及供應的重要地點，屬關鍵基礎設施，也就是軍事機密情資，立委此舉根本是替中共侵門踏戶、破壞台灣的戰時準備。

翁曉玲昨（26日）在經濟委員會質詢時，要求陳駿季提出「戰時糧食配送站配置圖 」。翁曉玲的理由是，因為中國已經有隨時封鎖台灣的能力，她想知道，農業部會如何因應、台灣糧食儲存是否足夠、糧食配售站的規劃又是如何。

對此，民進黨27日表示，翁曉玲要的「戰時糧食配送站配置圖」，農業部負責的是公糧倉庫及公糧配售站，是國內糧食儲備及供應的重要地點，屬於關鍵基礎設施，也就是軍事機密情資 。

民進黨指出，中共最想要卻得不到的東西，翁曉玲直接出手公開要！公然賣國的行為，用「洩密」形容甚至還太保守，根本就是替中共侵門踏戶、破壞台灣的戰時準備。

民進黨強調，面對這種誇張的要求，陳駿季現場雖說「配送站地圖是機密，絕對不會提供 」，但民進黨也擔心，翁曉玲都敢公然要機密了，還有什麼事做不出來？根本不理國民黨主席朱立倫叮囑「不分區不要鬧事」的翁曉玲，還會把做為中華民國立委的責任、義務、操守放在眼裡嗎？