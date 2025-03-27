遭秦慧珠酸「走火入魔」　徐巧芯直球回應：難道大家一起躺平嗎？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，國民黨立委徐巧芯更被罷團列為頭號目標，同黨台北市議員秦慧珠更在節目脫口「把徐巧芯罷掉，就是前立委費鴻泰出來選，相對沒這麼討人厭，年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔了」。對此，徐巧芯今（27日）回應，這不是走火入魔，而是願不願意挺身而出，請問「我們要讓民進黨這樣的魔鬼統治國家嗎」？如果現在不出來捍衛自己、捍衛國家，難道大家都一起躺平嗎？最後話語權是不是就是柯建銘、賴清德一個人的？

曾經批評過徐巧芯的秦慧珠26日於節目《前進新台灣》廣告時間表示，把徐巧芯罷掉，就是前立委費鴻泰出來選，相對沒這麼討人厭。她更直言，徐巧芯進到立法院又是一個狀況，做得更多的是比中指、穿睡衣這些，年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔了。

對此，徐巧芯於節目《新聞大白話》回應，在台北市議會跟在立法院，真的是完全兩個不同情況，台北市議會可以很和平、理性的討論很多事情，但看到立法院，會有人直接拿椅子把窗戶敲破衝進去、不讓院長開會、會有一個老人家拿著拐杖狂敲把別人的手打成這樣。

徐巧芯直言，所以這不是走火入魔，而是願不願意挺身而出的問題，當大家看到民進黨現在已經在做不管是思想審查、還是司法上的傷害時，如果現在還要躲在後面，批評站在前面的人變成走火入魔的話，那想請問「我們要讓民進黨這樣的魔鬼、惡魔統治國家嗎」？

徐巧芯透露，自己跟秦姐關係沒那麼差，上禮拜辦春酒，秦慧珠也有邀請她參加，自己認為在節目廣告時總要聊個天，要跟來賓聊天總會被帶個話題、帶一個風向，就順便講出了這些話，變成攻擊、分化國民黨的方式，她們的關係並沒有那麼差。

徐巧芯說，自己要特別提到，現在立法院的現狀，國民黨可能是個脆弱多數，可是賴清德他們有總統府、行政院、監察院、司法機關、考試院，5比1的情況之下，國民黨要為了人民站出來，不然要怎麼樣？大家都一起躺平嗎？

最後，徐巧芯強調，面對惡罷，很多國家沒有罷免的制度，也從來沒有一個國家的政黨把在野所有區域立委送去罷免的，真的超越全世界史上第一個，如果現在不出來捍衛自己、捍衛國家、捍衛受到司法迫害的這群人，大家都冷眼旁觀，最後所有話語權是不是就是柯建銘、賴清德一個人的？那時候大家還有珍惜的民主與自由嗎？

▼國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者李毓康攝）