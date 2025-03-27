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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘26日記者會提到「修工會法讓警消組工會，警消可以罷工，讓台灣出現動亂，也讓中共以『反分裂法』及『台灣是內政問題』為由，佔領台灣」。對此，時代力量今（27日）列出3點論述表示，支持警消組工會，是為了讓出生入死的鬥士，擁有捍衛自己權益的機會。他們強調，嚴正譴責柯建銘任意抹紅基層警消，請正視基層警消組工會的立法，儘快完成相關立法。

時代力量表示，針對民進黨柯建銘總召昨天在記者會上提到「修工會法讓警消組工會，會讓警消可以罷工，讓台灣出現動亂，也讓中共以『反分裂法』及『台灣是內政問題』為由，佔領台灣」。時代力量要嚴正譴責柯建銘總召抹紅警消組工會的失格言論。

時代力量列出3點論述，第一、七十多年來，中共沒有一天放棄侵略台灣，沒有一天放棄用武力併吞台灣，警消可不可以組工會，不會改變中國侵略台灣的意圖。用這樣的理由來反對台灣內部的社會改革，是完全的錯置概念。

時代力量表示，第二、組工會不代表一定要罷工，勞工罷工也不代表社會動亂、被中共控制，組織工會，就只是勞方一個最卑微的請求，好讓勞方可以和資方對等溝通協商。

時代力量指出，第三、警消組工會，是無數基層警消多年來的盼望。2021 年喬友大火案後，超過三萬人連署支持警消組工會，要求政府正視基層的聲音。很遺憾，即便本黨亦在國會中推動多年，卻未見政府正視這樣的需求。

時代力量認為，警察、消防員，都是台灣社會的支柱，他們冒著風險進入火場、打擊犯罪，但他們的聲音，卻永遠進不了決策過程。他們是救人的人，卻常常連自己都救不了，所以不能再等待下一場悲劇發生，才決心要推動改革，請讓救人的人，有為自己發聲自救的機會。

最後，時代力量強調，他們堅定支持警消組工會，過去如此，未來也是如此。請柯建銘總召不要任意抹紅為國家付出的基層警消，正視基層警消組工會的立法，領導執政黨黨團，儘快完成相關立法。

▼時代力量譴責柯建銘言論。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

▲▼時代力量譴責柯建銘言論。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）
 

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