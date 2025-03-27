YUMA離婚開新頻道「舊影片全刪」搬到北海道生活！網不買單

▲Yuma展開新的人生。（圖／翻攝自yuma IG）



記者施怡妏／綜合報導

百萬YTR夫婦檔Ryu、Yuma去（2024）年爆出婚內雙出軌，今年1月18日兩人同框拍片，正式宣布夫妻倆離婚。離婚後，Ryu與新女友的感情相當穩定，Yuma也在26日於新頻道上傳首支影片「新的開始」。有網友指出，Yuma把頻道中舊家的影片都刪了，好奇「大家買單嗎？」多數網友搖頭。

有網友在PTT發文，「Yuma新的開始，買單嗎？」Yuma在舊的個人頻道，上傳一支1分多鐘的影片，底下貼上新頻道的連結，「好像自己一個人搬家了，Yuma把在舊家的影片都刪除了，這樣重新開始的日本人，你各位買單嗎？」

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也有老粉在Dcard發文，Yuma似乎已搬到北海道展開新生活，「身為ryuuutv老粉，還是衷心祝福兩位各自都可以好好的開始新生活，話說原頻道的影片刪除，食譜很多都沒了，希望新的有料理影片」。

貼文曝光，網友搖頭，「我不要，樓下要」、「銀幕CP受眾才廣」、「影片都刪除了好可惜」、「跟Tommy合作應該有很多流量」、「沒特別正，身材也沒特別好，無趣」、「她講話又不有趣」、「可以教一下綠茶怎麼煮」、「出軌不能容忍」、「是要加油什麼？」

不過也有粉絲支持，「佩服她居然願意直接開新頻道，而不是用過去的繼續賺錢，新帳號到盈利還要一段時間，不會去看的酸民還是留點口德吧」、「看到Yuma重新上片真的太開心了」、「看到妳把那個擁有66萬訂閱的頻道影片全刪了，老實說那一瞬間眼眶真的有點紅，像是某個陪著我們一起度過的時光，悄悄地說了再見，但更多的是心疼，還有滿滿的敬佩」。

Yuma原擁有66.2萬訂閱的頻道「YUMA / 日本人的日常」，26日晚間透過Instagram更新動態，附上了新片連結，點進去可以看到標題為「新的開始」的影片，並開了新的頻道，之後似乎會將重心轉移至此，影片中可以看到她帶著寵物兔子搭船前往北海道，透過搬家公司將行李搬至新家，宣告新生活的開始。