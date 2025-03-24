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曝律師工作「跟開宮廟很類似」！呂秋遠無奈吐8字：望周知

▲▼法律示意圖。（圖／123RF）

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者鄺郁庭／綜合報導

律師呂秋遠經常在社交平台分享從業遇到的狀況，最近他就發文，「律師這個工作其實很有趣，大概跟開宮廟很類似」，透過一番幽默比喻，將律師工作與開宮廟進行對比，引發網友熱議。

呂秋遠文中表示，他有天跟秘書說，如果哪天他從這個世界「登出了」，希望秘書替他開一間「呂府千歲慧成宮」，專門處理切斷惡緣的問題，「畢竟台灣只有月老，沒有切斷惡緣的神明，日本才有安井金比羅宮，這是藍海！我怎麼能不加入？」

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秘書聽聞就翻白眼，認為他生前這麼忙，要免費諮詢、回陌生客戶電話、臉書免費回答問題、親自開庭、有些訴訟還不收錢做公益，死後還要這麼累，「你不會好好休息嗎？不然你去開間廟當法師，不要當律師，你想想，在台灣當廟公，收現金、免納稅，這不是更好？」

呂秋遠就回「欸，不是啊，你看看諮詢我的項目：『幫弟弟問婚姻』。幫弟弟問婚姻耶！不是當事人，你是要我怎麼回答？就算我是台北通靈王，臣妾也是做不到啊！」

呂秋遠會這麼說，原來是因為，有些諮詢對象經常要求他替別人解決問題，像是某位母親希望他幫忙解決兒子的婚姻問題，可他認為如果不是本人出面，就是代表離婚對本人而言並不是這麼重要，「既然如此，那就不用繼續問事了。」

呂秋遠表示，「婚姻這件事，沒有『看不下去』這種說法啦！婚姻跟感情，都只有兩個當事人有權利說話，你覺得你是伸張正義，對於雙方來說，說不定還會覺得你才是他們感情的殺手。」

呂秋遠希望大家都不要再替別人問事了，「這裡就算諮詢不收費用，也還是律師事務所，不是宮廟。更何況，宮廟還可以讓你點光明燈，我這裡通常都是一片漆黑的人才會找我的。」最後也強調，「事實上，這世界上只有兩種事：關你屁事，關我屁事。望周知。」

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