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夫賭博欠債300萬跑了　妻被討錢氣炸離婚：他也欠我40萬沒還

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小雅（化名）控訴丈夫阿榮（化名）因賭博積欠地下錢莊300萬元，結果卻拋下家庭自己離家出走，害她受到債主追討，而且除了這筆欠款之外，丈夫還欠她40萬元沒有還，因而決定向法院訴請離婚。新竹地院法官日前審理此案，並裁定准許小雅與阿榮離婚。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲阿榮欠債落跑，丟下小雅獨自面對地下錢莊討債。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小雅在判決書中主張，婚後她與丈夫阿榮一起住在新竹，但丈夫因賭博積欠地下錢莊300萬元，另外還欠她40萬元，2筆債務均無力償還，沒想到人卻在2024年7月間突然離家不歸，至今行蹤不明。

小雅表示，債主找不到阿榮，就跑到她的老家討債、發傳單要求協尋，她認為這段婚姻關係已經無法繼續維持下去，因而決定向法院訴請離婚。而阿榮經過法院合法通知並於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，小雅對於自己的主張，有提出戶籍謄本、受理案件證明單、臉書截圖、照片等證據佐證，阿榮經過合法通知卻沒有到場抗辯，也沒有提出書狀聲明或陳述，可見小雅的主張應為真實。

法官表示，阿榮在外賭博積欠債務，導致小雅無端遭受波及，而且他自2024年7月起離家未歸，至今都沒有主動與小雅聯繫過，夫妻倆的婚姻確實已經產生重大且不能回復的破綻，小雅並非可歸責的一方，最終裁定准許小雅的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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