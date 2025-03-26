同事都再婚「啪啪前妻前夫」　地點超刺激...驚呆他！全場吵翻

▲原PO得知同事仍與前任有親密接觸，感到難以置信。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「這是真的嗎？」一名網友透露，聽到兩位再婚同事坦承至今仍會與前任偷情，不僅毫無罪惡感，還覺得刺激。這讓原PO滿頭問號「當初幹嘛離婚？又為什麼不復合？」文章引發討論，一派網友直言，「是真的，例如我跟我前夫，單純因為他最好用」；另一派人喊噁心，「連見面都不想...何況做愛」。

一名網友在Dcard表示，最近與幾位同事在茶水間閒聊，一位男同事忽然語出驚人，說他跟前妻雖然早已離婚，且雙方也各自再婚，但會輪流照顧小孩，碰面有空檔時會偷偷「來一下」，聽得原PO下巴差點掉下來。

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更讓他驚訝的是，另一位女同事秒接話，也會趁小孩回前夫家時，跟前夫親一下、抱一下，甚至強調「老公就在樓下車上等」，還說這樣的情境超有刺激感。

當下，原PO忍不住詢問「會覺得有外遇的感覺嗎，或是有罪惡感？」結果兩人異口同聲地說「不會啊，以前做過幾百次了」，絲毫沒有愧疚感。

對此，原PO不禁質疑這不健康的前任關係，「真的是常態嗎？？搞得我好混亂，既然是這樣當初又幹嘛選擇要離婚？或者是說為什麼不選擇復合？」

底下網友熱議，「不用負責的性愛最輕鬆」、「會離婚是因為個性不合，會再上床是因為性事合，這是兩碼事，不能混為一談」、「有些分手情侶也會變成砲友，因為已經做過了、熟悉了，前提是還沒找到下一個目標」、「是真的，例如我跟我前夫，單純因為他最好用，但都是他找我，我不主動找他，另外我們都單身」、「我朋友離婚後也有跟前夫發生關係，而且前夫那時候還有新女友」。

但也有人回應，離婚後完全不想再有瓜葛，「我離婚了，但是無法再跟前夫有任何接觸，因為我會覺得很噁心...很骯髒」、「不會，超噁心的，我自己是斷乾淨了」、「連見面都不想...何況做愛」、「我屋內離婚6-7年，雙方沒有外遇，是性格不合而離婚，不要說做愛...連手都不會碰到」、「我爸媽離婚完全沒再見面過，小孩是單獨跟爸爸見面」。