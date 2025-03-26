戀上人夫同事「房間付錢了嗎？」　小三辯只是曖昧上訴被打臉

記者黃翊婷／台北報導

北部一名女子小美（化名）與已婚同事阿輝（化名）發生不正當交往關係，兩人不僅互傳「妳可以讓我抱抱」、「房間已經付錢了嗎」、「我一定會跟她離婚，讓我們對彼此有個名分」，還在婚外情曝光之後，打算繼續交往，因而被正宮提告求償50萬元。小美一審被判應賠償正宮15萬元，她提出上訴並主張那些對話只是曖昧對話而已，並無相關實證，但沒有獲得二審法官採信，日前被裁定駁回，全案確定。

▲阿輝外遇女同事小美，最後以離婚收場，小美則被正宮告上法院。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，阿輝與小美是同事，小美明知阿輝已婚，兩人仍長期發展不正常的男女關係，他們甚至在2023年7月間互傳訊息，內容包含「我老婆已經發現了」、「妳可以讓我抱抱」、「房間已經付錢了嗎」、「我一定會跟她離婚，讓我們對彼此有個名分」等等，可見他們在婚外情的事情曝光之後，不僅沒有想要補救，反而還想繼續交往下去，最終導致她的家庭破碎，憤而決定對小美提告求償50萬元。

小美一審被判處應賠償正宮15萬元，她提出上訴並主張，那些LINE訊息內容只是曖昧對話，無法證明她與阿輝確實發生過親密行為，況且正宮早已與阿輝達成和解、獲得賠償，賠償金額超過本案請求的數額，也就是說，正宮的損害已經獲得清償，她應當不必再負起賠償之責。

不過，二審法官認為，小美和阿輝的對話顯然不是普通朋友之間互動可能發生的情節，兩人的相處模式宛如情侶，對話內容不乏有共同在外過夜的計畫，例如「妳房間已經付錢了嗎？如果付了我再給妳，畢竟是我的原因沒辦法去陪妳」，由對話內容可推知兩人之間的交往行為已經踰矩，確實侵害到正宮的配偶關係身分法益且情節重大。

法官表示，一審已經考量到雙方的身分、地位、經濟狀況及其他各種因素，判處賠償15萬元尚屬公允；至於小美主張「正宮的損害已經獲得清償」的部分，夫妻倆在離婚協議中並無明確提及此事，因此不採信這部分的說詞，最終裁定駁回，全案確定，不得上訴。