台大個人申請一階門檻32級分　化工土木最熱門

▲台大申請入學一階篩選結果出爐，3科最低32級分就可通過一階門檻。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學申請入學第一階段篩選結果今（27日）出爐。台大表示，今年共有5662人次通過一階篩選，通過率為39.8%，比去年增加約5%，最熱門科系為化工系跟土木系，報名人數為招收人數10倍。台大醫學系一階篩選門檻維持59級分，另3科總計32級分、4科達42級分就可通過一階門檻，都略低於去年，主因是學測數學較難。

申請入學一階篩選結果今天公布。根據甄選會資料，今年申請入學共7萬9001人報名，較去年增加814人，共6萬5453人通過一階，較去年增加2004人，通過比率為82.85%，較去年略為增加1.7個百分點，而今年通過篩選考生，平均通過校系數為2.83個，也比去年2.82個略增。

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台大註冊組主任李宏森指出，今年台大申請入學招生名額為1787人，比去年減少6個，今年共有1萬4222人次報名，較去年減少約2150人次，而通過一階篩選為5662人次，通過率39.8%，比去年增加約5%，通過率較高和今年報名人次減少有關。

至於今年台大比較熱門科系部分，李宏森表示，化工系報名人數最多，預計招收63人，高達646人報名，為招生人數10倍，最後219人通過篩選，超篩30人。其次為土木系，預計招收55人，共498人報名，264人通過篩選，超篩99人，另外機械系預計招收82人，共483人報名，其中292人通過篩選，超篩46人。

台大醫學系部分，李宏森表示，共有 223人報名，比去年少95人，150人通過一階篩選，超篩48人，4科滿級分者62人，最低篩選標準為59級分，和去年相同，牙醫系一階門檻也是59級分。李宏森表示，醫學系報名人數減少，應該是與其他學校醫學系衝堂有關。

至於台大校系第一階段最低錄取分數，李宏森指出，採計學測4科科系最低門檻為42級分，比去年降低3級分，而採計3科最低為32級分，比去年下降1級分，但科系不方便公布，可能和今年學測數學試題比較難有關。