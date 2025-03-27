申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

▲申請入學第一階段篩選結果今天公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度大學「申請入學」第一階段篩選結果今（27日）公布結果。大學甄選委員會表示，上午8時先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起在甄選會網站公告篩選結果，並開放報名考生查詢，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果。

甄選會表示，今年共有66 所大學、2168 個學系（組）參與個人申請招生，招生總名額為 5萬854 個，比去年減少645個名額，總名額包含包含「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生47名。

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為了服務考生，甄選會指出，今天上午8時，先透過簡訊通知考生通過哪些校系篩選，上午9時起，在甄選會網站公告篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後四碼及個人專屬密碼，即可查詢篩選結果，甄選會將不再另外寄發書面通知；考生若對結果有疑義，請在明天（28日）中午12時前透過網路申請複查，3月31日上午9時起開放查詢結果。

通過第一階段篩選考生，接著就是參與各校系的二階甄試。甄選會表示，考生在4月1日至23日上傳學習歷程檔案，5月15日到6月1日期間，參與各大學校系自辦的二階甄試，各大學將在6月2日前公告錄取名單，錄取生則在6月5日至6日上網登記就讀志願序，預計6月12日公布統一分發結果。