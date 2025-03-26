台大「A+設15%上限」卡關　另提6草案延至115學年實施

▲台大原先提出A+成績上限15%草案共識，校方再提6個配套草案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大學生成績實施等第制造成分數膨脹現象。原本教務處規劃「A+成績占比不得超過15%」草案，但由於對A+占比為何是15%、上限比率如何訂意見不一，校方再提出新增「成績PR值列表」等6項基礎工程建設草案，取得共識後的方案預計114學年試辦，115學年正式實施。

台大從99學年開始實施「等第制（GPA）」，卻造成分數膨脹現象。根據台大統計，實施13年來，「A+與A」占比從46%增加到58%，高於國外大學30%至35%，其中光A+占比就從20%提升到30%。

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為了讓分數具有鑑別度，以及強調學習內容與凸顯A+價值，台大日前提出草案，原則是大學部課程「A+占比不超過15%」，但課程人數不滿30人則不受此限。台大本周一起連續舉行3天座談會，在昨晚座談會中，另外提出因應分數膨脹的6項基礎工程建設草案。

台大教務處提出的6項基礎工程草案，包括新增「成績PR值列表」，提供詳細成績訊息；鼓勵各系訂定資源分配標準，例如書卷獎以學系必選修課程為主；優先協助A+比例過高課程；難區分等第課程，則可考慮用pass/fail取代等第；優化教學意見調查題項、教學獎遴選標準；校級會議定期討論分數分布情況，1學年至少1次。

台大表示，校方原本提出「A+比率上限15%」草案為基礎，以及課程人數不滿30人為基礎，透過座談會聽取學生意見，但多數學生對A+占比為何是15%，以及上限比率如何訂意見不一，因為無法取得共識，今晚座談會先以上述6個基礎建設草案進行討論，若最後討論出有共識方案，預計114學年開始試辦，115學年才會正式實施。