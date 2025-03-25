北大學霸整骨師曾被踢出班級群！背後原因曝　年收破百萬打臉所有人

▲張樂超北大畢業照。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

北大醫學系畢業的張樂超2017年畢業後因病一度只能臥床，遂興起「西醫轉中醫」的念頭，開始學習中醫整骨。沒想到，他在創業期間受到許多人誤解，批評他「丟北大的臉」，甚至有部分同學不理解他，認為他從事的工作和正統西醫以後沒交集，就把他「踢」出班級群。然而，張樂超仍認真投入整骨工作，十分受到患者歡迎，年收入破百萬（人民幣，下同），證明「職業不分貴賤」的道理。

▲張樂超的「北大」光環一度成為他轉型創業的困擾。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，「你北大畢業，怎麼去做正骨（整骨，下同）了？」對於這樣的問題，張樂超不止一次被人問起。他2017年從北京大學畢業，曾進入公立三甲醫院工作，後來因病一度只能臥床。張樂超說，「得益中醫正骨，他重新站了起來，之後開始學習中醫正骨，並融入了現代醫學知識，在北京從事正骨行業。」

張樂超透露，他在2012年以高考600多分的成績考入北京大學醫學部預防醫學專業，他在畢業後因腰傷「完全起不來」，在朋友推薦下，藉由中醫整骨的治療，讓他重新站了起來，這才讓他興起全心投入整骨的念頭，「我們使用的正骨手法完全以現代醫學的理論為指導，現在看到的許多中醫正骨都是靠硬掰，我們是完全不掰的，掰的方法是有系統性問題的，本身風險很高。」

▲張樂超親自授課培訓學員和整骨師。（圖／翻攝極目新聞）

張樂超雖在不同領域闖出一片天，但對他的攻訐和流言蜚語卻接踵而至，有人批評他是「北大敗類」，也有人揶揄他為「學霸推拿師」，還有人覺得他是詐騙，認為北大畢業的人怎麼幹這種事，這也使得張樂超不勝其擾，「還得拿著畢業證去跟人家澄清，說我真的是北大畢業的。」

最令張樂超困擾的是，網上有一種說法稱，「張樂超做正骨5分鐘1萬元。」對此，張樂超澄清指，是按次收費，單次的價格為1萬元，「每個人的問題不同，有的5分鐘，有的可能半小時，還有的四五十分鐘，現在對外的正骨服務，更多是由店內的其他老師或學員來做，他們做的單次價格是在800至2000元之間。」