申請入學6.5萬人過一階　通過率82.85%

▲申請入學第一階段篩選超過6.5萬人通過，比去年增加2004人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學「申請入學」第一階段篩選結果今（27日）公布。甄選會表示，今年申請入學共7萬9001人報名，較去年增加814人，共6萬5453人通過一階，較去年增加2004人，通過比率為82.85%，較去年略為增加1.7個百分點，而今年通過篩選考生，平均通過校系數為2.83個，較去年2.82個略增。

根據甄選會統計，今年共有66所大學、2168個學系（組）參與個人申請招生，招生總名額為5萬584個，比去年減少645個名額，總名額包含「師資培育」公費生17名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生75名、完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生47名。

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甄選會指出，申請入學每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.61個校系，較去年平均5.58個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀機會；另外，今年每名考生平均通過校系數2.83個，高於去年2.82個。

甄選會表示，今天上午9時起在甄選委員會網站公告學生通過哪些校系篩選，開放報名考生查詢篩選結果，考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選會將不另行寄發書面通知。

若考生對第一階段篩選結果有疑義欲申請複查時，甄選會指出，可依規定明天（28日）中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選會也提醒，通過第一階段篩選考生只是取得參與大學第二階段甄試資格，能否錄取仍須經大學甄試後決定。各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知，以及其他相關資料予通過第一階段篩選（含外加名額篩選）考生，考生須詳閱簡章分則，在大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料，考生如未收到大學甄試通知或對各大學第二階段指定項目甄試有任何疑義，請主動與各大學聯繫，以免權益受損。

通過第一階段篩選考生，接著就是參與各校系的二階甄試。甄選會表示，考生在4月1日至23日上傳學習歷程檔案，5月15日到6月1日期間，參與各大學校系自辦的二階甄試，各大學將在6月2日前公告錄取名單，錄取生則在6月5日至6日上網登記就讀志願序，預計6月12日公布統一分發結果。