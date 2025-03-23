台大「數理預備課程」擴大11門課　準大一生明年改實體上課

▲台大研擬明年暑假的數理預備課程，將採取實體方式上課，並擴大為11門課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為協助準大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大從前年暑假開辦數理預備課程，提供微積分等3門課，每年都超過1千人次。台大表示，預計今年暑假仍將維持和去年上課模式與規定，但明年將配合高中生進階課程計畫，改為在台大上實體課，並擴大為提供11門課，每學分1150元，低收與中低收入戶免費，通過者會發給學分或證明。

由於108課綱新生進入大學，陸續傳出不少頂大學生基礎學科成績有弱化狀況。為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大從前年暑假開始推出數理預備課程（NTU Pre-U），總計開設微積分、普通物理與化學等三門課，並採取線上授課。

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根據台大統計，過去兩年報名人數全都超過1千名。去年9月21日舉行實體測驗。微積分、普通物理、普通化學各有254人、137人、131人到考，通過率則是微積分79.53%、普通物理51.09%、化學58.78%，整體通過率是高於前一年，通過測驗的台大學生可獲得1學分。

台大校長陳文章昨（22日）在校務會議宣布推出「高中生進階課程系列五年試辦計畫」，提供微積分、普通物理與化學、心理學、社會學等11門大學基礎課程讓高中生修讀，以優秀高中生為主，預計從今年9月起每周二、四傍晚開始試辦，上課地點為台大校總區，每個班級40人，每學分1150元，低收與中低收入戶免費，初期以北區高中為主，通過者發給學分或證明。

陳文章指出，由於在暑假進行的數理預備課程採線上授課，成效不如實體授課，所以預計明年暑假，將參考上述的高中生進階課程，預計提供11門課讓準大一生選修，一般生每學分1150元，低收與中低收入戶免費，最終還要參加實體測驗，通過測驗的台大學生可獲得1學分。

台大主秘王大銘補充說明，今年暑假的數理預備課程將和去年一樣，維持線上授課，同時僅提供微積分、普通物理、普通化學等3門課，明年暑假預計採取和高中生進階課程類似的模式，但由於學生程度不同，所以準大一生與高中生不會合班上課，而是採取在不同班級方式上課，未來也會根據試辦狀況進行滾動調整。