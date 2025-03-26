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俄羅斯願意簽署黑海協議　前提是美國命令澤倫斯基聽話

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於18、19日出訪北韓平壤。（圖／路透）

▲俄羅斯願意簽署黑海協議，前提是美國必須「命令」烏克蘭總統澤倫斯基遵守這份協議。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，俄羅斯願意針對黑海航運安全達成一項新的協議，但前提是美國必須「命令」烏克蘭總統澤倫斯基遵守這份協議，「考量到和烏克蘭達成協議後的糟糕經驗，我們必須要有明確的保證」。

根據路透社報導，美國白宮25日在一份聲明中表示，美國24日分別和烏克蘭、俄羅斯達成了協議，旨在確保黑海的航行安全，同時禁止俄烏2國相互攻擊對方的能源設施，一旦協議正式實施，將是俄烏停火談判至今取得的最大進展，也是俄烏達成長久和平的基石。

不過，俄羅斯外交部長拉夫羅夫25日受訪時表示，美俄24日的會談聚焦在黑海航運安全，俄羅斯願意針對黑海航運安全達成一項新的協議，前提是美國必須「命令」烏克蘭總統澤倫斯基遵守這份協議，因為俄羅斯無法信任澤倫斯基，只有這樣的命令才能提供俄羅斯所需的保障，俄羅斯才會簽署協議。

拉夫羅夫說，「考量到和烏克蘭達成協議後的糟糕經驗，我們必須要有明確的保證，這份保證只能是華府命令澤倫斯基及他的團隊能做什麼或不能做什麼」、「我認為，美方已經接收到這個訊號，他們應該明白，只有華府能在制止烏克蘭停止恐怖攻擊、轟炸民用設施及跟軍事用途無關的能源設施」。

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