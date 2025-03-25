傳俄不惜代價要「烏克蘭割地」4地點曝光　恐攻占更多烏領土

▲俄尋求全面控制在烏克蘭占領的4處土地，包括頓內茨克州、盧甘斯克州、札波羅熱州以及赫爾松州。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯和美國24日在沙烏地阿拉伯針對烏克蘭舉行會談，預計25日將發布聯合聲明。消息人士透露，俄羅斯尋求全面控制在烏克蘭占領的4處土地，包括頓內茨克州、盧甘斯克州、札波羅熱州以及赫爾松州，將不惜一切代價進行鞏固，因為總統普丁在政治上無法承受失去這些土地，或是攻占更多領土來交換上述地區。

莫斯科時報、基輔獨立報等報導，俄軍並未完全控制上述這些地區，但克里姆林宮要求把這些地區劃入俄羅斯行政邊界之內。截至2024年底，俄軍控制盧甘斯克州98.5%地區以及頓內茨克60%地區。

俄羅斯政府消息人士還透露，俄羅斯希望美國能向烏克蘭施壓，迫使烏軍從這些占領區全面撤出，「若不是川普說服他們（烏軍）離開，就是我們被告知要進行長時間談判，同時使用軍事力量確保控制權。這對我們來說是個糟糕情況，因為渡河行動成本高昂」。

另一名俄羅斯官員推測，或許還有另一種選擇，也就是俄羅斯可能企圖奪取烏克蘭更多土地，例如第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）或是蘇米州（Sumy）部分地區，然後以此交換赫爾松與札波羅熱，「希望能找到方法，避免攻占赫爾松或是強行跨越第聶伯羅河（Dnipro River），因為這意味對我們來說意味著數千傷亡」。

俄羅斯外交人員指出，川普想要的是現代化、裝備精良、立場親西方的烏克蘭，「他不可能拱手讓出整個烏克蘭，但邊界具體劃分——對他來說或許沒那麼重要」。

美俄24日針對烏克蘭停火相關議題協商12個小時，討論解決烏克蘭衝突、黑海海上安全問題等。俄媒引述消息人士指出，預計25日將發布這場會談的聯合聲明。