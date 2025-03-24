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美俄新一輪談判　台灣24日下午3時登場

▲▼ 美俄,美國國旗,俄羅斯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美俄將在台灣24日下午3時開始進行新一輪談判。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄媒塔斯社引述消息指出，美國與俄羅斯在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的會談，將在莫斯科時間24日上午10時（台灣24日下午3時）正式開始，針對解決烏克蘭危機進行談判。

此次會談將在麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton）舉行，俄羅斯代表團由聯邦院外交事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）、聯邦安全局局長顧問貝塞達（Sergei Beseda）率領，美國代表團成員預計包括國務院高級官員安東（Michael Anton）、俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）與白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）。

此前，烏克蘭與美國代表團23日展開會談，討論先前達成的30天部分停火計畫，並涉及軍事、能源與外交等議題。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，由他領導的烏克蘭代表團與美方的會議一直進展到23日深夜才結束，不過「討論富有成效且重點明確，我們討論了包括能源在內的關鍵議題」，烏克蘭正在努力實現「公正且持久的和平」的目標。

俄羅斯總統普丁18日與美國總統川普通話，討論烏克蘭情勢、防止局勢升溫的條件以及多個國際議題。克里姆林宮表示，普丁同意川普提議的能源設施停火30天；白宮則說，雙方同意開始繼續談判，以實現黑海停火、全面停火以及永久和平。

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