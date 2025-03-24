澤倫斯基：美烏會談「富有成效」　要停火需加強施壓俄羅斯

▲澤倫斯基稱美烏會談「富有成效」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國與烏克蘭代表團23日在沙烏地阿拉伯首都利雅德展開會談，討論先前達成的30天部分停火計畫，並涉及軍事、能源與外交等議題。烏克蘭總統澤倫斯基表示，美烏之間的談判進展順利，並呼籲國際社會加強對俄羅斯的壓力，以實現真正停火。儘管烏方對結束戰爭提出了巨大誠意，但俄軍至今仍持續對烏克蘭發動攻擊，使和平進程充滿挑戰。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，由他領導的烏克蘭代表團與美方的會議一直進展到23日深夜才結束，不過「討論富有成效且重點明確，我們討論了包括能源在內的關鍵議題」，烏克蘭正在努力實現「公正且持久的和平」的目標。

這是美烏雙方繼3月11日以後再一次舉辦的正式會談。同時，美俄代表團的會談將於24日舉行，討論黑海上空停火及其他停火措施的落實進展。澤倫斯基當晚在演講中表示，「我們的團隊正以富有建設性的方式開展工作。這一會談相當有利，代表團的工作仍在繼續。」

不過，澤倫斯基也強調，自3月11日以來，烏方已多次呼籲無條件停火，但俄羅斯仍持續攻擊烏克蘭領土，阻礙和平進程。澤倫斯基透露，基輔日前遭俄軍無人機攻擊，造成3人喪生，包括一名5歲女童及其父親。他強調，必須加大對俄羅斯的壓力，才能迫使普丁下令真正停止空襲。

澤倫斯基的言論與美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）相呼應。後者認為黑海航運停火將成為美俄會談的關鍵議題，並可能進一步推動全面停火。烏克蘭官員向媒體表示，目前談判「進展順利」，但仍需等待後續會議才能得出具體結論。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則警告，和平進程充滿挑戰，未來的道路將極為艱難。