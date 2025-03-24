俄烏談判今登場　美國盼4／20復活節前達成停火協議

▲美國代表團預計24日將前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，分別與俄烏兩方代表進行會談。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

儘管俄羅斯對烏克蘭的攻勢仍未停歇，但知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）仍希望能在4月20日復活節當天前促成俄烏達成停火協議。不過，白宮也坦言，考量目前僵局恐難突破，已有延後談判進展的心理準備。

根據《彭博》引述多位知情人士說法，白宮打算在4月20日復活節（Easter）前達成俄烏停戰協議；因為今年西方和東正教的復活節恰巧同一天，具有象徵意義。不過，因為俄烏雙方立場差異甚大，白宮承認已有延後談判進展的心理準備。

美國代表團預計24日將前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，分別與俄烏兩方代表進行會談，討論部分停火的提案。此前，美方已分別於2月18日及27日在利雅德與土耳其伊斯坦堡（Istanbul）與俄方磋商，3月11日則與烏克蘭代表在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）會面。

川普21日接受媒體訪問時樂觀表示，「我相信我們很快就會達成全面停火」。然而，隔天俄軍再度發動攻擊，烏克蘭首都基輔（Kyiv）23日遭空襲，造成至少3人死亡，其中包括一名5歲女童與她的父親，另有10人受傷。

就在這起空襲發生前數小時，川普接受美國體育媒體《OutKick》專訪時才提到，目前結束戰爭的努力「某種程度上還算可控」，也透露他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行過一些很理性的對話。

不過俄烏雙方目前立場仍僵持不下，俄方持續要求各國停止對烏軍援，而基輔方面則對沙國會談是否能帶來實質突破抱持懷疑態度，至於雙方是否願意接受彼此提出的條件，目前仍未有明確表態。