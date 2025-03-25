國立中央大學超商開出1000萬發票　幸運兒只花47元買冰拿鐵

▲國立中央大學「松苑餐廳」。（圖／翻攝自臉書粉專／國立中央大學）

記者柯沛辰／綜合報導

今年1、2月統一發票開獎，國立中央大學校內「松苑餐廳」的全家超商開出1000萬元大獎，這名幸運兒僅花47元購買冰拿鐵，就一舉抱走千萬獎金。消息一出，立刻引發校內師生熱議。

國立中央大學校25日晚間在粉絲專頁表示，松苑餐廳的全家超商（中央三店）開出千萬大獎，「中獎的是誰，不知道，但他可能在你旁邊排過微波便當，搶過最後一顆茶葉蛋。小編暖心提醒，發票別亂丟，載具記得存，下個千萬得主也許就是你。」

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對此，全家超商也證實，這次共開出2組1000萬元大獎，一組是高雄湖內正億店，消費110元；另一組就是在中央大學內的中壢中央三店，僅花47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵，即幸運抱走大獎。

許多學生看完紛紛標記同學詢問，「爸爸，發財了嗎」、「拜託分我一點」、「別再藏了」、「是不是你，你今天群組好安靜」、「瘋了==我也有買咖啡啊，為什麼不是我，氣氣氣」、「以後上計概都去買拿鐵」。

▼114年1-2月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心）

▼114年1-2月統一發票，全家開出8組發票大獎。（圖／業者提供，點圖可放大）