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高雄「劉江便當」分家！分店招牌塗黑改名　總店：兄弟沒吵架

▲▼高雄劉江便當。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄在地人無人不曉「劉江便當」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

「劉江便當」是高雄市知名的老字號便當店，創立至今已有40餘年的歷史，尤以招牌炸雞腿飯深受在地人喜愛。近日，有民眾發現鼎山店卻改叫「劉 便當」，外傳是避稅或鬧分家，不過總店店長表示，兄弟沒吵架，各分店已分家獨立經營。國稅局也說，「劉 便當」多年前就改名，依據法規核定免開發票，無關避稅問題。

「劉江便當」在高雄擁有5家分店，外酥內嫩的炸雞腿是他們的招牌，口感酥脆多汁，深受在地人青睞，尤其超下飯的辣蘿蔔、滿鍋都是豆腐的免費味噌湯，也是老饕不會錯過的美味。雖然受物價影響頻頻調漲，但目前仍百元有找。

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▲▼高雄鼎山劉便當。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼有民眾留意到，劉江便當鼎山店改成「劉 便當」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鼎山劉便當。（圖／記者吳世龍攝）

不過民眾近日發現，鼎山分店的劉江便當，近日悄悄將招牌的「江」字塗黑，改名叫做「劉 便當」，菜單還比其他分店便宜5元，不禁讓人懷疑是否鬧分家。

「劉 便當」業者對此拒絕接受訪問；林森創始店店長則表示，各分店皆由親戚打理，兄弟的孩子們分家獨立經營，鼎山店是由弟弟的老婆、兒子打理，沒有吵架，更與外傳開發票問題無關。

▲▼高雄鼎山劉便當。（圖／記者吳世龍攝）

▲鼎山店「劉便當」由弟弟老婆打理，價格比總店便宜5元。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，依據《加值型及非加值型營業稅法》及相關法規，每月營業額達20萬以上的小規模營業人，就會被規定要開立統一發票，不過財政部對某些行業開特例，像是部分大眾化餐飲業、小吃攤販，即便月營收超過20萬，仍可免開統一發票。

而這特例中，還有但書。國稅局表示，主管稽徵機關可視店家營業性質、經營規模，認定具有開立統一發票能力者，得開立發票。舉例像是，以連鎖或加盟經營者、電子化設備管理或取餐、網路銷售等。

▲▼高雄劉江便當。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大眾化餐飲業免用統一發票，不過遭國稅局認定有能力時，仍須依規定開發票。（圖／記者吳奕靖攝）

國稅局表示，查訪「劉便當」時，店家經營方式非常傳統，別說電子化設備、而是連菜單都沒有，雖然「劉 便當」生意不錯，但不受營業性質特殊例外規定，因此國稅局認定非連鎖或加盟，而僅是親戚關係，已核定免用統一發票。

據悉，「劉 便當」早在7、8年前就已改名，國稅局研判，店家改名與避稅並無直接關係，店家也強調與總店並無權益義務，不需付加盟金也不受總店規定進貨量，「自己出來做之後就想換招牌，不想互相影響。」

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