　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／全家開出8組發票大獎！最低47元買咖啡中千萬　幸運門市曝光

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家便利商店開出發票大獎。（圖／記者廖婕妤攝）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25日）開出114年1-2月統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期全家開出7組發票大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎。特別獎1000萬元共開出2組，獎落高雄湖內正億店、桃園中壢中央三店，最低只花47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

▲▼全家開出千萬發票大獎，幸運兒最低只花47元買咖啡就中獎。（圖／業者提供）

▲全家開出千萬發票大獎，幸運兒只花47元買咖啡就中獎。（圖／業者提供）

除了2組千萬發票，全家開出1組200萬元特獎，獎落於全家新竹金湳雅店，幸運得主僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為全家平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店。還有在全家APP購買，最低只花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。

▼114年1-2月統一發票，全家開出8組發票大獎。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家開出發票大獎。（圖／業者提供）

▼114年1-2月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／加速賽BMW驚悚暴衝　賽車手找到了！
「亞亞」抗告失敗　北高行駁回理由曝
快訊／「亞亞」提抗告　登機赴陸前遭北高行駁回
快訊／20:45飛往福州！亞亞離境前開記者會　喊：清清白白離
遭無緣岳母提告2罪！Andy應訊全否認　聽到「家寧」急忙快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三月瘋媽祖！東森購物同步推線上祈福、直播遶境　再祭購物回饋

易敏感肌福音！小紅書爆款「舒敏保濕特護霜」網友屈臣氏狂囤貨

快訊／金秀賢不來了　7-11公告：可全額退款+持原票券免費入場

快訊／全家開出8組發票大獎！最低47元買咖啡中千萬　幸運門市曝光

本村炸雞「免費吃雞」4／1開跑！各門市每日限量50組

快訊／7-11開出2張千萬發票大獎！6人被財神眷顧　幸運門市曝光

bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」慶兒童節　12歲⭣免費吃炸雞薯條

快訊／全聯開出1千萬發票！買布丁就中獎　幸運門市曝光

2秒賣一個！全家新推7款甜點　開心果、抹茶夾心「搭咖啡半價」

蝦皮拼「當日到貨」今天訂今天到　5縣市搶先體驗　

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

三月瘋媽祖！東森購物同步推線上祈福、直播遶境　再祭購物回饋

易敏感肌福音！小紅書爆款「舒敏保濕特護霜」網友屈臣氏狂囤貨

快訊／金秀賢不來了　7-11公告：可全額退款+持原票券免費入場

快訊／全家開出8組發票大獎！最低47元買咖啡中千萬　幸運門市曝光

本村炸雞「免費吃雞」4／1開跑！各門市每日限量50組

快訊／7-11開出2張千萬發票大獎！6人被財神眷顧　幸運門市曝光

bb.q CHICKEN「嘿皮歡樂餐」慶兒童節　12歲⭣免費吃炸雞薯條

快訊／全聯開出1千萬發票！買布丁就中獎　幸運門市曝光

2秒賣一個！全家新推7款甜點　開心果、抹茶夾心「搭咖啡半價」

蝦皮拼「當日到貨」今天訂今天到　5縣市搶先體驗　

萬海在美國線未派大陸建造船舶　陸製船比例僅約一成

北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

31年前曾摘亞運銅牌　蕭煌奇宣佈「參戰2025世壯運」柔道比賽！

黃保羅轉變心態競爭輪值「不是來學習的」　最大目標拉長局數

京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

台灣國際花式滑輪溜冰賽27日登場　杭州亞運金牌洪筱晴領軍

賈永婕被小粉紅嗆「假惺惺台獨女人」　高EQ直球回應！

Joeman開箱台中豪宅「捲房屋吸金案」！　公開真相澄清：非建商業配

借錢難！國銀2月房貸餘額11.69兆元　增速連5個月走低

獨／賽車手找到了！台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　他親曝失控主因

富邦悍將韓援3本柱 李珠珢、李雅英、南珉貞講中文可愛反應逗笑大家

消費熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市曝光

麥當勞聯名《MINECRAFT麥塊電影》

金秀賢不來！小7公告：可全額退款

蝦皮拼「當日到貨」今天訂今天到

7-11咖啡買4送3、全家2杯55折起

本村炸雞「免費吃雞」4／1開跑

全家新推7款甜點「搭咖啡半價」

麥當勞APP本周優惠一次看！

好市多將執行「入口電子掃卡」

肯德基APP限時1天豪撒超值優惠券

漢堡王「10元漢堡」只有8天！

「駝背、圓肩、烏龜頸」竟是錯誤睡姿造成？

更多熱門

相關新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

財政部今（25日）開出114年1-2月統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出2張千萬特別獎、2張200萬特獎、2張雲端發票專屬獎100萬，共有6名幸運兒。其中一位只花88元就中1千萬，還有一人繳帳單花7元手續費，就中了百萬。

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

萊爾富撤出36年迪化街「起家厝」　傳全家每月36萬接手

萊爾富撤出36年迪化街「起家厝」　傳全家每月36萬接手

全家新推7款甜點「搭咖啡半價」

全家新推7款甜點「搭咖啡半價」

關鍵字：

發票統一發票全家

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面