快訊／全家開出8組發票大獎！最低47元買咖啡中千萬　幸運門市曝光

▲全家便利商店開出發票大獎。（圖／記者廖婕妤攝）

記者林育綾／綜合報導

財政部今（25日）開出114年1-2月統一發票中獎號碼，而全家便利商店也公布，這期全家開出7組發票大獎，其中有6位消費者花費百元內就幸運中獎。特別獎1000萬元共開出2組，獎落高雄湖內正億店、桃園中壢中央三店，最低只花47元購買Let’s Café大杯冰拿鐵即中獎。

▲全家開出千萬發票大獎，幸運兒只花47元買咖啡就中獎。（圖／業者提供）

除了2組千萬發票，全家開出1組200萬元特獎，獎落於全家新竹金湳雅店，幸運得主僅花費48元購買飲品，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，開出店舖為全家平鎮金豐店、桃園武陵店、新竹交大店。還有在全家APP購買，最低只花費24元購買飲品阿華田就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項也多為礦泉水及飲料等商品。

另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出1組，位於台南永康文化店，幸運得主花費200元左右就幸運抱走100萬大獎。

▼114年1-2月統一發票，全家開出8組發票大獎。（圖／業者提供，點圖可放大）

▼114年1-2月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心）