快訊／7-11開出2張千萬發票大獎！6人被財神眷顧　幸運門市曝光

▲7-11開出發票大獎。（圖／資料照）



記者林育綾／綜合報導

財政部今（25日）開出114年1-2月統一發票中獎號碼，而7-ELEVEN也公布，這期開出2張千萬特別獎、2張200萬特獎、2張雲端發票專屬獎100萬，共有6名幸運兒。其中一位只花88元就中1千萬，還有一人繳帳單花7元手續費，就中了百萬。

▲7-11公布「114年1-2月」開出發票大獎。（圖／業者提供）

統一超商統計，114年1-2月開出的發票中，有兩位消費者獲得千萬大獎，一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印。一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品，就幸運中千萬。

還有2位獲得200萬特獎，一人在台北市北投區的7-ELEVEN公岩門市，花60元購買幸福餐盒；一人在台中市南屯區的精田門市，花159元購買CITY CAFE、茶葉蛋、便利用品、飲品，就被財神眷顧。

另有2位雲端發票專屬獎100萬得主，一人在新竹縣湖口鄉的湖口廠門市繳帳單花7元手續費；一人在新北市板橋中正門市花154元購買鮮食、CITY CAFE就幸運中獎。

▲7-11公布「114年1-2月」開出6組發票大獎，幸運門市曝光。（圖／業者提供）

7-11表示，積極響應財政部雲端發票政策，同時透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動，創造會員二次中獎機會，這月將有1.7萬名幸運會員共同獲得總價值400萬點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

▲7-11 積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎，創造會員二次中獎機會。（圖／業者提供）



此外，財政部公告六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票，只要存入OPENPOINT APP發票日誌，可享有逾60種行動隨時取專屬超值商品組合可兌領，包含CITY系列飲品、冷凍御料小館、Homeal家藏美味、素食、泡麵等多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍。

兌換成功的商品提貨劵及消費發票，立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN門市兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

7-11 同時提醒，2024年11-12月期發票，還有超過14.4萬張、總計超過5300萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒，要在2025年5月5日前持OPENPOINT APP，就近到7-ELEVEN門市完成列印後，到代發獎金單位領獎。千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN 門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，享有5-10%回饋。

▼114年1-2月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心）