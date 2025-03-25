賴清美臨停派出所挨轟　民進黨指脫序不當：送評議機制處理

▲彰化縣議員賴清美。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

彰化縣議員賴清美日前前往芳苑鄉，約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責並要求駛離爆發口角。賴批評員警態度惡劣，大票網友湧入其臉書砲轟她「耍官威、耍特權」要她出面道歉，今（25日）賴清美帶著茶葉前往派出所致歉。對此，民進黨表示，對於賴清美個人言行引起社會議論甚表遺憾。影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。

賴清美解釋，當天臨停，看到派出所大門旁有個停車格內沒有寫字，心想又不能停進殘障車位，於是駛進車格內，臨停等朋友拿東西，「也沒有表明自己是縣議員身分，卻被外界認為是在耍特權」，建議警方不妨在車格內標明公務用，這樣才不會造成外界誤會。

事件延燒2天，賴清美指出，因為臨時停車事件造成網友誤會，「我也接受警方的解釋」，今天誤會已經解除，帶茶葉到王功派出所為芳苑警分局的努力致意，並已將臉書攸關此事件po文全都刪除，往後仍會為選民不公不義的社會事件持續努力。

對於賴清美言行，民進黨表示，針對本黨彰化縣議員賴清美日前駕車臨停派出所與員警發生爭執惹議，對於賴清美個人言行引起社會議論甚表遺憾。民進黨再次重申，所有黨公職同志均應嚴以律己並謹言慎行，不應有脫序不當行為，影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。