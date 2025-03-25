快訊／大逆轉！借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉「致意」

▲議員賴清美車臨停派出所遭網友砲轟耍特權，今天帶茶葉前往派出所致意。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前前往芳苑鄉，約了朋友要拿東西給對方，將車輛暫停於王功派出所內，卻遭值班員警斥責並要求駛離爆發口角。賴批評員警態度惡劣，大票網友湧入其臉書砲轟她「耍官威、耍特權」要她出面道歉，今日賴清美帶著茶葉前往派出所，陳姓員警休假，由沈威志所長代表接受，雙方當面釋疑，化解誤會。

賴清美說，「當天停車是個誤會」，純粹是要等人；該名陳姓員警是個海口囝仔，講話大勒勒，「誤解對方是在跟她大小聲」，我是個婦道人家，當下看到他大聲，因此言語上與他發生一點點衝突，如今誤會都解釋清楚了，我也肯定警方對治安的努力，往後在議會上也會為警方發聲。

▲彰化縣議員賴清美到王功派出所還原當天停車情況。（圖／記者唐詠絮翻攝）



賴清美解釋，當天臨停，看到派出所大門旁有個停車格內沒有寫字，心想又不能停進殘障車位，於是駛進車格內，臨停等朋友拿東西，「也沒有表明自己是縣議員身分，卻被外界認為是在耍特權」，建議警方不妨在車格內標明公務用，這樣才不會造成外界誤會。

事件延燒2天，賴清美指出，因為臨時停車事件造成網友誤會，「我也接受警方的解釋」，今天誤會已經解除，帶茶葉到王功派出所為芳苑警分局的努力致意，並已將臉書攸關此事件po文全都刪除，往後仍會為選民不公不義的社會事件持續努力。

▲▼議員賴清美車臨停派出所遭網友砲轟耍特權，今天帶茶葉前往派出所致意。（圖／翻攝自賴清美議員臉書）