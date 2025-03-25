亞亞記者會出現「乞丐趕廟公」標語　黃捷轟：主張台灣政府是乞丐？

▲民進黨立委黃捷貼出亞亞記者會「乞丐趕廟公」標語。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

記者郭運興／台北報導

陸配亞亞日前於抖音帳號「亞亞在台灣」，發表言武統言論，遭移民署限期離境，今（25日）為自行離境最後期限，亞亞今日則在台灣國際家庭互助協會陪同下赴內政部召開記者會。對此，民進黨立委黃捷貼出截圖，發現記者會竟出現「台獨政府趕陸配，乞丐趕廟公」標語，她批評，這是公然主張中國人是廟公，台灣政府是乞丐嗎？台灣歡迎所有外籍人士，但不容許踐踏我國主權安全，支持內政部強硬執法，今晚十二點前，亞亞慢走不送！

黃捷貼出截圖表示，稍早陸配亞亞和台灣國際家庭互助協會，在內政部前開記者會標語竟寫「台獨政府趕陸配，乞丐趕廟公」，這是公然主張中國人是廟公，台灣政府是乞丐嗎？還是指涉中國擁有台灣的主權、中國才是主人？

黃捷表示，這種羞辱台灣、變相鼓吹中國侵略的言論，自己相信大多數台灣人都難以接受，亞亞至今辯稱「只是討論、沒有主張武統」，但陸委會記者會上公布的影片已經很清楚了，亞亞嗆聲「明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」，難道不是主張武統？

最後，黃捷強調，台灣歡迎所有外籍人士，但不容許踐踏我國主權安全，她支持內政部強硬執法，今晚十二點前，亞亞慢走不送！

▼民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）