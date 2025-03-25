「罷吳一定進三階」　藍黨部主委認國民黨行銷差：朱立倫有負擔

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨罷綠委案仍掛零，為衝罷免連署，罷吳思瑤團體今（25日）總部成立，黨主席朱立倫、北市黨部主委黃呂錦茹以志工身分出席力挺。被問到國民黨反罷免戰略模糊，黃呂錦茹受訪時強調「罷雙吳一定會進入第三階段」，但朱立倫確實有他的負擔，他有在做事啦！「我也承認國民黨行銷不好，因為太喜歡把事情都處理、論述很清楚，不像民進黨的大字報謊言，他們用很簡單的話語去讓民眾心生恐懼。」

黃呂錦茹表示，立委去年1月13日才上任還沒做滿1年，為何民進黨去年10月就在街頭擺攤罷免，是不是早就計畫好要把所有立委都罷掉，把所有立委席次都變成他們的，想讓立委在立法院不敢再強力監督執政者，讓他們嘴巴閉起來，讓台灣民主死掉，這是最可惡的。

對於外界認為國民黨反罷力度上不夠，黃呂錦茹則說，得承認國民黨在行銷上沒有那麼好，因為我們都喜歡把事情講清楚，而民進黨都用大字報說謊，說沒有錢、老人政策、醫療設備做不出等，用簡單的話讓人民心生恐懼，「去覺得國民黨要害台灣滅亡，但民進黨是執政黨本來就要接受在野的監督，何況總預算才砍多少？」

黃呂錦茹指出，執政黨本來就要接受立法院的監督，所以立法院砍掉不必要預算、要民進黨節省點都是天經地義的事情。黃呂錦茹也拿台北市政府做例子，她說國民黨議員還是照砍台北市長蔣萬安預算，蔣萬安說明後，議員覺得可以再讓預算鬆綁，蔣萬安有因為被議員打預算就發動罷免嗎？議會也好，立法院也好，都是要監督預算，守住老百姓荷包，所以為何立法院不能監督執政黨的預算呢，很奇怪的邏輯。

黃呂錦茹呼籲賴總統要反省、收回成命，雙方把罷免動作停止，把不必要的預算省下，也不用勞民傷財。她說，罷免綠委反制的這條路，「不是國民黨想要走的，我們是被迫、不得已、壓抑之下才來做罷免活動。」