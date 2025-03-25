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亞亞「武統論」離境倒數　民進黨：鼓吹戰爭在任何國家都逾越底線

▲陸配亞亞召開記者會後離場遭抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲中配亞亞召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道，期間發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，必須在今（25日）前離境。民進黨表示，對於在台灣散佈武統言論、鼓吹戰爭的中配、中國公民，採取強制行政力措施，取消居留權，鼓吹戰爭，在國際上任何一個國家，都逾越了法律與道德的底線，政府不會讓鼓吹戰爭的中國公民在台灣社會攻擊台灣，而國民黨先是聲援武統言論，現在前重要幹部又出席中國統戰場合，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，才是真正的麻煩製造者。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「國際認證『真麻煩』 國民黨還要挺武統言論？」記者會，吳崢表示，針對中配網紅「亞亞」劉振亞個案，民進黨的立場就是支持行政單位，堅定展現政府對捍衛台灣安全與民主自由的態度。內政部及移民署已多次向社會說明，對於在台灣散佈武統言論、鼓吹戰爭的中配、中國公民，採取強制行政力措施，取消居留權，讓他們回到中國社會。

吳崢指出，同時，不只是亞亞，移民署持續採取動作，包含中配網紅「小微」、「恩綺」也有類似行徑，已被通知取消居留權，內政部長劉世芳也曾表示有40多個個案調查中。因此，民進黨全力支持政府相關執法，也請國人放心，政府不會讓鼓吹戰爭的中國公民在台灣社會攻擊台灣。

吳崢強調，關於劉振亞言論爭議，有必要再一次嚴肅釐清。劉振亞發佈影片中，「解放軍最具攻勢的演習」、「一覺醒來寶島插滿五星紅旗」等，無庸置疑就是支持武統、就是支持中國以軍事行動侵略佔領台灣，無需再辯論。而「武統」不僅是意識型態與國家認同言論，重點是認同以武力行使統一台灣目的，也就是戰爭行為。

對於亞亞言論，吳崢指出，劉振亞影片中讚揚的中國「越海大殺器」，即是中國的殲20、殲16、東風導彈、登陸艦等軍事武裝力量。鼓吹侵略戰爭的對象、越海大殺器劍指的對象，就是台灣，就是台灣國民的生命財產安全，此番言論就是支持中國人民解放軍使用軍事暴力侵略台灣。

吳崢繼續表示，國民黨及有心人士以言論自由為劉振亞辯駁，但此案爭議不在於言論自由，而是台灣是否容許中國公民在台灣土地，鼓吹侵略戰爭、鼓吹中國人民解放軍奪去台灣人民性命？台北高等行政法院援引了《公民與政治權利國際公約》第20條「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。」因此鼓吹戰爭，在國際上任何一個國家，都逾越了法律與道德的底線。

吳崢表示，反戰是台灣公約數，也是民進黨態度。但是台灣只有一種反戰，就是反對中國侵略台灣戰爭。台灣民主化以來，沒有一任總統主張攻擊中國，所以若台灣陷入戰爭只有中國發動對台侵略，這是台灣唯一的戰爭風險，所以反戰就是反中國侵略。當中國公民在台灣土地，鼓吹中國侵略台灣時，已經超越台灣人容忍底線，政府更沒有義務無限包容如此言論。因為台灣社會共同期望就是維護自由民主和平，反對任何鼓吹中國侵略台灣的行為，因此必須請亞亞離開台灣，回到中國。

許多國民黨人士護航亞亞、攻擊政府。吳崢指出，必須要向國民黨喊話，政治立場不同是民主常態，但是今日涉及的是台灣2350萬人生命安全，因此，繼續維持民主制度，應是跨黨派須共同努力的。請國民黨與藍營支持者，看清政府採取行動的必要性。國民黨與民進黨應該要有的共識，就是反共、反侵略，反共是國民黨過去長期主張；維持自由民主則是民進黨的基本原則，而反共就是前提。

韓瑩表示，民進黨非常強調，針對中配亞亞採取之行動，是針對少數中配危害國家安全，傷害台灣的發言，在台灣大多數的中配，都非常不能夠認同，並且認同台灣這塊土地，更因台灣是自由民主的社會，所以希望不因少數人言行，標籤化台灣的中配。國民黨先是聲援武統言論，現在國民黨前重要幹部又出席中國統戰場合，跟中國一搭一唱意圖侵略台灣，不僅才是真正的麻煩製造者，更是區域和平的破壞者，難道國民黨朱主席不用為此先道歉？

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