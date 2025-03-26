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壯麗日落拍到殲-36三度試飛　外流影片顯示「轉彎半徑」相當絲滑

軍武中心／台北報導

中國網站25日再度出現「六代機」殲-36試飛影片，顯示該戰機在四川成都成都溫江機場（一般稱為黃田壩機場）附近低空飛行，背景為壯麗日落，另外也有影片顯示，沒有垂尾的殲-36，展示相當優異的轉彎半徑。這次試飛是自去年底以來的第3次，顯示成都飛機工業集團正在加速測試。

▲▼中國「六代機」殲-36第三次試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼中國「六代機」殲-36第三次試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

稍早之前，美國也高調公開「下世代空優」（NGAD）的進展，宣稱要打造第六代戰機F-47，甚至還傳出，早在十多年前啟動的「2030年空優飛行計畫」下，原型機已在4年前試飛。美國空軍表示，這些新戰機將比F-22和F-35更隱形且先進。

不過，在美中競當空中霸主之際，成飛的殲-36設計，更引發眾多軍迷的興趣，除了無尾翼與雙三角翼配置之外，最奇特的是罕見的3發動機佈局，可能是經改裝的渦扇-10C或更先進的渦扇-15。

▲▼中國「六代機」殲-36第三次試飛。（圖／翻攝自大陸網站）

儘管外界也有質疑，3發動機的設計，代表發動機本身推力不足，或者是原型機階段使用的發動機，還不足以提供足夠的推力。但是，幾乎都不否認，殲-36未來應負責遠程作戰，寬大的武器艙可裝載如霹靂-17等超視距飛彈，能夠扮演遠程飛彈超音速巡航發射平台。

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