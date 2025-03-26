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軍用無人船「魔鬼魚」強勢亮相　三胴體設計可酬載輕型魚雷

我們想讓你知道…

軍武中心／台北報導

台灣國際造船公司在高雄興達港碼頭，公開展示自研的「三胴體(Trimaran)」無人船(USV)「奮進魔鬼魚號(Endeavor Manta)」，這艘無人船艇艏前方安放一顆圓球形光電偵搜儀，公開資料顯示可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，作戰方式可採用商用皮卡或拖曳車頭，機動部署至水際灘頭進行施放。

▲▼台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」，可以發射魚雷主打不對稱作戰。（圖／台船提供）

▲▼台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」。（圖／台船提供）

台船公司表示，其自主研發的「魔鬼魚」無人船，是由「台船」與子公司「台船動力」，偕同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡「俄烏戰爭」的啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，都圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的（不對稱）作戰概念發展，除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，也自主開發「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持（控制權／自毀）」等功能，具有原始碼自主權整合能力，跟國內已公開發表之無人船有很大區隔。

▲▼台船軍用無人船「奮進魔鬼魚號」，可以發射魚雷主打不對稱作戰。（圖／台船提供）

台船公司表示，「奮進魔鬼魚號」船身8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸，酬載高於1噸、最高航速35節，可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝；在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，也可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，是專為台海環境量身訂做的無人載具。

值得一提的是，該團隊在「關鍵技術」及「物料商源」規劃，即以「去除紅色供應鏈」、「商規現貨」及「供貨韌性」為研發核心，去除「關鍵技術受制於人」及「物料商源受限」等疑慮。

國防部近年持續評估各式無人載具發展，對於偵獵水雷、可攜帶武器（飛彈、魚雷、炸藥）的無人載具，均為潛在可能之裝備籌獲選項。

▲台船公司黃正弘董事長與無人船「奮進魔鬼魚號(Endeavor Manta)」合影。（圖／台船提供）

▲台船公司黃正弘董事長與無人船「奮進魔鬼魚號(Endeavor Manta)」合影。（圖／台船提供）

台船董事長黃正弘則表示：「本案是台船公司及台船動力公司融合造船及控制核心技術的創新結晶，將跨域科技整合於軍事運用，旨在打造一款能夠在台海戰場上搏取不對稱優勢的海上奇兵。相信『魔鬼魚』（Endeavor Manta）的問世將為我國的國防安全做出重要貢獻；此外，在非軍事領域亦有無限想像空間，本產品可依任務需求，量身設計與開發，無論是離岸風電支援戒護、港口水域安全監控、救援與應急等廣泛領域，在現有作業限制下，將可提供更好的選擇。」

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