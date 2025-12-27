假釋犯案還「加料」！客廳拉屎惡搞民宅　笨賊掉手機秒被捕

▲笨賊闖入民宅偷2包白米還拉屎留下一坨大便，因手機留在現場遭逮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

噁爛！彰化縣一名有多項前科的林姓男子，年初深夜侵入一處民宅，偷走兩包白米。更在被害人家中的客廳大便，行徑相當囂張惡劣。案發後，林男雖坦承犯行並與被害人調解獲原諒，但犯案當時仍在假釋期間，卻不知自律，且竊盜已非初犯，法官依犯「侵入住宅竊盜罪」判處6月徒刑，得易科罰金。

犯罪事實明確，被告坦承犯行

根據彰化地方法院判決書記載，被告林男於今年1月11日深夜，偷偷潛入一處民宅，竊取兩包白米、留下一坨大便後逃逸。警方接獲屋主報案後，根據林男遺留在現場的手機循線將其逮捕，並起獲贓物。林男在偵查及審判過程中，均對自己的犯行坦承不諱。

雖然林男與被害人達成調解，並獲得被害人原諒，2包白米已歸還屋主，林男的辯護人可能主張其情節輕微、已獲原諒，請求依《刑法》第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」規定減輕其刑。

法官刑罰理由：惡質行為、素行不良

法院審理，法官認為林男「素行不良」，過去已有竊盜、贓物、毒品、強盜、搶奪等多項前科紀錄，且本案犯行發生時，他正在另案的假釋期間內，明顯未能自我約束。

其次，林男除了偷竊白米，竟在被害人的住宅客廳內留下糞便嚴重侵犯他人的居住安寧與尊嚴，遠超一般竊盜行為。

林男所犯的《刑法》第321條第1項第1款「侵入住宅竊盜罪」，並考量其惡質的犯案手段、不良的前科紀錄，以及假釋中再犯顯示的極低自律性，法官認為即使判處法定的最低刑度6個月，已屬「寬厚」，不能單純因為被害人損失輕微且願意原諒，就予以減刑。