　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

▲航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）

▲航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

英國國防部官員波拉德（Luke Pollard）22日在國會答詢時表示，英國航艦打擊群將於今年稍晚再次部署至印太區域，此舉不僅展現英國對該區域安全的承諾，也針對台海情勢傳達明確訊息，強調任何爭端都應透過外交手段解決，不應訴諸武力或脅迫。

綜合外電、中央社報導，波拉德是國防部主責武裝部隊事務的政務次官。他在下議院接受自由民主黨議員質詢時指出，台灣海峽出現任何「難題」，英方立場是應以外交方式應對；他進一步表示，此次航艦部署除了實際的軍事合作意義，也是對區域盟友及潛在對手的戰略訊號，傳達英國維持印太和平穩定的立場。

繼2021年後，英國再度啟動印太部署計畫，這次將由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍，展開歷時約7個月的行動。英國國防部雖尚未公布正式出發時間，但預料將在4月至6月之間啟程，以便趕上7月在澳洲舉行的大型多國聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

此次打擊群將訪問新加坡、日本與澳洲，並與多國軍隊進行聯合演訓。值得一提的是，「威爾斯親王號」也將成為第一艘造訪澳洲的伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦，象徵英澳防務關係更進一步深化。

不過，英國此行是否會如2021年「里契蒙號」（HMS Richmond）通過台灣海峽一樣，再度執行自由航行任務，引發關注。當時「里契蒙號」通過台海時，中國強烈抗議，視為挑釁行動。與保守黨政府時期相較，現任工黨政府在對中政策上更強調「務實」關係，可能採取較為克制的操作模式。

儘管如此，外界仍普遍解讀英國此行具有地緣戰略目的。根據英國海軍觀察媒體《海軍瞭望》（Navy Lookout）指出，自英方2021年上次部署以來，中國海軍已有約55艘戰艦與潛艦服役，擴軍速度遠超英國。英國若欲在印太區域具備嚇阻能力，勢必要依賴與美國、澳洲、日本等盟友共同合作。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）最新《2025年全球軍事平衡》報告指出，中國海軍現役艦艇數量龐大，包括59艘潛艦（含6艘核彈道飛彈潛艦）、數百艘水面艦，並已進行第3艘航艦「福建艦」的海試，傳出也已著手打造第4艘航艦。

目前英國尚未公布將有哪些盟友加入打擊群任務，但早在去年8月就已宣布，挪威將派遣2艘軍艦參與。未來幾週內，英國國防部預料將釋出更多細節，包括航線安排與參與國家。此次部署行動將是英國檢視其「全球英國」戰略能否在印太維持影響力的重要指標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」　畫面瘋傳
陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部：要求即刻撤銷處分
曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單
一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝
傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

川普對購買委內瑞拉油氣國家課25%關稅　4／2生效

流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

快訊／埃及調停「以哈戰爭」拋新停火協議　美國、哈瑪斯已同意

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

小貓受困瀝青桶身體硬化！救援淋大量食用油清理6小時送醫

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

現代汽車追加投資美國6930億元　加碼買天然氣

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

川普對購買委內瑞拉油氣國家課25%關稅　4／2生效

流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

快訊／埃及調停「以哈戰爭」拋新停火協議　美國、哈瑪斯已同意

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家　谷歌喊告

努特巴爾本季盼出賽至少140場！期待再戰 WBC

謝京穎取33顆卵備孕當媽！「冷凍胚胎待命中」　拍戲開1條件準備植入

陸配亞亞不離台「今內政部抗告」　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

「K金戰士」打假球後變打假卡！　護國神Q變冷氣工

不是流感！　7歲童「高燒喉嚨痛」醫揪元凶

川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

電商貨進美國或許9月前仍可享關稅豁免　但嚴查貨物低報價值並重罰

體重驟減8.2公斤！貝茲暫離球隊休養？更衣室已清空

快訊／06:49花蓮縣秀林鄉規模3.3「極淺層地震」　最大震度3級

豪宅吸金10億「詐騙港仔」起底　賤招掏空台北天空塔

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

國際熱門新聞

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

以哈戰爭新停火協議　美、哈已同意

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

流行歌曲話當年／繁花裡，一生何求

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家

華人移居明年破百萬　日「這區」宛如中國城

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

美對等關稅大刀將砍下　台灣晶片可望逃過一劫

更多熱門

相關新聞

羅馬民宿大爆炸坍塌　英男全身70%燒傷

羅馬民宿大爆炸坍塌　英男全身70%燒傷

英國一名遊客日前在義大利旅行時，度假公寓突然發生嚴重大爆炸，導致這名54歲男子受困瓦礫堆中。當局花了一小時將男子救出並緊急送院後，證實他全身有70%燒傷。

中共鎖台5步驟曝光！

中共鎖台5步驟曝光！

英國新創電動車品牌Perseus亮相

英國新創電動車品牌Perseus亮相

傳查爾斯邀美加入大英國協　川普：不錯

傳查爾斯邀美加入大英國協　川普：不錯

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

關鍵字：

威爾斯親王號印太台海英國

讀者迴響

熱門新聞

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

快訊／蘋果深夜突發重要更新

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面