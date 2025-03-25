英航艦重返印太！　回應台海難題、傳遞戰略訊號

▲航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國國防部官員波拉德（Luke Pollard）22日在國會答詢時表示，英國航艦打擊群將於今年稍晚再次部署至印太區域，此舉不僅展現英國對該區域安全的承諾，也針對台海情勢傳達明確訊息，強調任何爭端都應透過外交手段解決，不應訴諸武力或脅迫。

綜合外電、中央社報導，波拉德是國防部主責武裝部隊事務的政務次官。他在下議院接受自由民主黨議員質詢時指出，台灣海峽出現任何「難題」，英方立場是應以外交方式應對；他進一步表示，此次航艦部署除了實際的軍事合作意義，也是對區域盟友及潛在對手的戰略訊號，傳達英國維持印太和平穩定的立場。

繼2021年後，英國再度啟動印太部署計畫，這次將由「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍，展開歷時約7個月的行動。英國國防部雖尚未公布正式出發時間，但預料將在4月至6月之間啟程，以便趕上7月在澳洲舉行的大型多國聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

此次打擊群將訪問新加坡、日本與澳洲，並與多國軍隊進行聯合演訓。值得一提的是，「威爾斯親王號」也將成為第一艘造訪澳洲的伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航艦，象徵英澳防務關係更進一步深化。

不過，英國此行是否會如2021年「里契蒙號」（HMS Richmond）通過台灣海峽一樣，再度執行自由航行任務，引發關注。當時「里契蒙號」通過台海時，中國強烈抗議，視為挑釁行動。與保守黨政府時期相較，現任工黨政府在對中政策上更強調「務實」關係，可能採取較為克制的操作模式。

儘管如此，外界仍普遍解讀英國此行具有地緣戰略目的。根據英國海軍觀察媒體《海軍瞭望》（Navy Lookout）指出，自英方2021年上次部署以來，中國海軍已有約55艘戰艦與潛艦服役，擴軍速度遠超英國。英國若欲在印太區域具備嚇阻能力，勢必要依賴與美國、澳洲、日本等盟友共同合作。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）最新《2025年全球軍事平衡》報告指出，中國海軍現役艦艇數量龐大，包括59艘潛艦（含6艘核彈道飛彈潛艦）、數百艘水面艦，並已進行第3艘航艦「福建艦」的海試，傳出也已著手打造第4艘航艦。

目前英國尚未公布將有哪些盟友加入打擊群任務，但早在去年8月就已宣布，挪威將派遣2艘軍艦參與。未來幾週內，英國國防部預料將釋出更多細節，包括航線安排與參與國家。此次部署行動將是英國檢視其「全球英國」戰略能否在印太維持影響力的重要指標。