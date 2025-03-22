回娘家？傳查爾斯邀請美國「加入大英國協」　川普：聽起來不錯

▲有消息指出，查爾斯國王擬向川普提議讓美國加入大英國協。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在自家社群平台Truth Social發文，對美國可能加入「大英國協」的傳聞表達正面回應，「我愛查爾斯國王，這聽起來不錯！」

英國媒體《太陽報》指出，查爾斯國王（King Charles）預計在川普今年稍晚前往英國進行國是訪問時，親自向他提出成為大英國協（Commonwealth of Nations）的準會員國。川普也在Truth Social轉貼相關報導並表示，「我愛查爾斯國王，這聽起來不錯！」

大英國協成立於1926年，目前擁有56個成員國，成員多為英國前殖民地，包括澳洲、加拿大、印度、肯亞、馬來西亞、紐西蘭、巴基斯坦與南非等。儘管各會員國之間沒有法律義務，但部分英聯邦國民在英國享有短期居留、旅遊、就學或工作等便利，最長可達6個月免簽證。

《每日郵報》報導，這項讓美國成為準會員的想法目前正在最高層級中被討論，有消息人士透露．「這將是象徵英美深厚友誼的重大舉措。」知情人士也強調．「川普對英國向來抱持高度好感，也很尊敬王室，我們相信他會看見這項提議的價值。」

報導進一步指出，此舉除了強化雙邊關係外，也可能有助於緩解美加之間因關稅問題日益升高的緊張局勢，特別是在4月2日即將有新一輪關稅生效之際。

英國首相施凱爾（Kier Starmer）早在2月27日訪問白宮時，就曾當面向川普遞交查爾斯國王的信件，同時也正式發出邀請，希望川普進行前所未有的「第二次國是訪問」。對此，川普當場回應，「我的答案是好。」

他還補充說，「我與我們美麗的第一夫人梅蘭妮亞（Melania）非常期待這次的到訪，也期盼向國王與你們偉大的國家致意，這對我們來說是份榮耀。」

雖然美國早在1776年就自英國宣告獨立，並於七年後透過《巴黎條約》（Treaty of Paris）正式結束戰爭取得主權，但歷史背景並不影響其被納入大英國協的可能性。