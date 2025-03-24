羅馬民宿「炸彈式爆炸」坍塌　英男全身70%燒傷被活埋

▲羅馬發生大爆炸、公寓坍塌，一名英國遊客全身70%燒傷。羅馬市長緊急到場視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國一名遊客日前在義大利旅行時，度假公寓突然發生嚴重大爆炸，導致這名54歲男子受困瓦礫堆中。當局花了一小時將男子救出並緊急送院後，證實他全身有70%燒傷。

據《太陽報》報導，這起事故發生於23日上午9時。當時，位於羅馬市蒙特韋德社區（Monteverde）的2層建築在發出巨響後瞬間倒塌。一名當時正在街口等候紅燈的目擊者告訴義大利國家電視台，「聲音就像是一顆炸彈，非常恐怖。」

Era usata come bed and breakfast la palazzina crollata a Roma dopo un'esplosione provocata probabilmente da una fuga di gas. Gravissime le condizioni del turista scozzese estratto dalle macerie pic.twitter.com/dzkiJPVzeA — Tg3 (@Tg3web) March 23, 2025

目擊者描述，爆炸威力巨大，衝擊波波及週邊建築，甚至讓附近公寓的窗戶劇烈搖晃。另一名住在附近的女性則表示，她當時正在清理公寓，突然聽到劇烈爆炸聲，隨後發現整條街道瀰漫著濃煙和塵埃。

報導稱，一名來自英國的男子在爆炸發生後受困在坍塌建築的殘骸之下，而消防隊員趕抵現場後，立即展開搜救行動，並在廢墟中聽到他的呼救聲。當地媒體指出，這名英國遊客自3月中起便入住相關公寓。救援人員花費了近一小時才成功將他救出，隨即送往醫院搶救。

據報導，這名男子全身70%燒傷，目前已被送往羅馬聖尤金醫院治療。初步調查顯示，這場爆炸可能是瓦斯洩漏所引起，並可能與一個氣體鋼瓶有關。目前警方和民防部門已介入調查，但當局暫時還未接獲其他人員傷亡的報告。相關部門也對事發公寓展開調查，以確認是否符合安全規範，並防止類似事件再次發生。