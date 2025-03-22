47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今（22日）公布共機最新動態資訊，自21日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機47架次，且四面環台，另有共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，21日上午6時一直到22日上午6時，有47架次共機出海活動，其中41架次逾越海峽中線進入北部、西南、東部空域，另外，有共艦7艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。