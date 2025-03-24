內用區全在K書「搖搖馬也有人」！一票秒懂「哪家咖啡廳」笑了

▲路易莎坐滿認真K書的學生。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

咖啡廳一幕引發熱論！有網友最近去連鎖咖啡廳路易莎，看到店裡的畫面忍不住順手拍下，「這是考前的路易莎（連搖搖馬都不放過XD）。」只見店內坐滿人，桌上不是書就是筆電，整間咖啡廳相當安靜。看到影片就有人秒懂，「明明三層樓，但每次都沒位子」、「考試前六日超過10點去都沒位子。」

原PO在Threads貼出一段影片，只見店裡相當安靜，內用座位區坐滿人，桌上除了飲料之外，不是書就是筆電，甚至還有人坐到兒童區K書。原PO就在文中直呼，這是「考前的路易莎」，也忍不住笑出來，因為看到學生連搖搖馬都不放過。

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看到貼文後，就有網友留言，「現在圖書館都沒人去了嗎」、「明明三層樓 但每次都沒位子」、「今天中午我家附近的也是全滿（我去吃飯的）」、「現在去那裡不讀書反而是異類。」

還有眼尖網友認出這是新竹某間分店，「在這裡讀超過八年的書笑死（從國中段考開始到考研都來這裡），平日人少很多，現在假日根本沒位子」、「我國高中的時候假日都還沒那麼滿，新竹的學生真的是越來越卷（我也是跟著一起卷的那個。」

※本文獲原PO授權引用。