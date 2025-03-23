不只清明連假　1縣市學生「月底放6天」！家長哀：機票搶不到

▲從4月21日停課至24日。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

清明4天連假即將到來，但對台南中小學生來說，最期待的是4月底「連放6天假」，為了配合全國中等學校運動會（全中運），台南市的公私立高中職、國中及國小共339所，將於4月21日至24日停課，再加上周末，將有一連6天的假期，不少人早早就規劃出國旅遊，有網友驚呼「機票是都被台南人搶光了嗎？好難訂」。

這次全中運是台南市自22年前以來首次承辦，開幕典禮將於4月19日在亞太國際棒球訓練中心舉行。聖火引燃儀式已於3月22日晚間在億載金城進行，體育署副署長房瑞文和台南市長黃偉哲共同持火炬，象徵體育精神的傳承。

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由於全中運的關係，台南的中小學今年寒假比其他縣市提早開學，許多家長和學生都在期待這個難得的春假。網友紛紛在Threads留言，「去年一知道放這麼多天，早就規劃去日本玩了，難得不用在暑假出國，又貴又人擠人！」「難得有這麼長的春假，多請一個周五就連放9天，當然要出國！」「10個朋友有8個朋友全中運這幾天全都去日本旅遊」、「全台南的師生+家長全都一起出國去了」、「老師去年就提醒我們家長，可以安排帶小孩出去玩呦！機票便宜」、「身邊同事已經好幾組請假了」。

▲2025年全國中等學校運動會聖火引燃典禮。（圖／記者林東良翻攝）



聖火隊於3月24日先自澎湖縣出發，接續至金門縣及連江縣，抵達本島後，3月31日起從台南市出發，逆時針環繞台灣本島一圈，4月15日起則開始台南市內37區聖火傳遞，於4月18日回到台南市安座。

台南市長黃偉哲表示，聖火引燃儀式象徵著全中運代代傳承及生生不息的體育精神，而地點選在億載金城，取其古蹟為砲台的吉祥寓意，預祝全中運選手在比賽中一炮而紅，取得亮眼成績。

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