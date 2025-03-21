私中招考「錄取率比台大還低」！家長曝砸錢「不是為了成績」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市多間明星私立中學近日陸續舉辦入學考試，錄取率約在5至25％。就有網友表示，最近在社群上的中小學生家長版看到，越來越多家長考慮讓孩子唸私校，有中學的入學考試率取率比台大還低。不過，他發現家長不惜砸錢讓孩子讀私校的原因，並不是在意成績，而是因為孩子的安全，話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「大家會送小孩念私小私中嗎？」說他最近無聊在社群平台上的中小學生家長版發現，越來越多家長考慮讓小孩唸私立小學、中學。

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接著，他提到，前幾天五大私中入學考試，錄取率比台大還低，「據那些家長說，他們送小孩念私中其實不是因為在意成績，而是因為孩子的安全。」因為公立學校充斥各式各樣的小孩，若遇到問題學生，老師可能沒辦法應付，其他孩子也只能自求多福。

這令原PO好奇，「請問版上大家會考慮把孩子送私立學校嗎？」貼文吸引其他人討論，「會啊，私校招生都爆滿」、「當然，大的送公立是我們現在最後悔的事，小的送私立，其實花的錢不會差太多」、「有錢的話會吧？環境跟同儕都差很多」、「明星公立學校因為有設籍限制，所以先刷一輪人下來，刷下來的就去爭私立。」