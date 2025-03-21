　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

私中招考「錄取率比台大還低」！家長曝砸錢「不是為了成績」

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市多間明星私立中學近日陸續舉辦入學考試，錄取率約在5至25％。就有網友表示，最近在社群上的中小學生家長版看到，越來越多家長考慮讓孩子唸私校，有中學的入學考試率取率比台大還低。不過，他發現家長不惜砸錢讓孩子讀私校的原因，並不是在意成績，而是因為孩子的安全，話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「大家會送小孩念私小私中嗎？」說他最近無聊在社群平台上的中小學生家長版發現，越來越多家長考慮讓小孩唸私立小學、中學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，他提到，前幾天五大私中入學考試，錄取率比台大還低，「據那些家長說，他們送小孩念私中其實不是因為在意成績，而是因為孩子的安全。」因為公立學校充斥各式各樣的小孩，若遇到問題學生，老師可能沒辦法應付，其他孩子也只能自求多福。

這令原PO好奇，「請問版上大家會考慮把孩子送私立學校嗎？」貼文吸引其他人討論，「會啊，私校招生都爆滿」、「當然，大的送公立是我們現在最後悔的事，小的送私立，其實花的錢不會差太多」、「有錢的話會吧？環境跟同儕都差很多」、「明星公立學校因為有設籍限制，所以先刷一輪人下來，刷下來的就去爭私立。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶到泰妍的票　他賣給追星族「75萬飛了」
台中男被1刀斃命　一路滴血恐怖畫面曝光
柯文哲淚吼狂轟！　檢用「2015柯市長」打臉：不勝唏噓
永豐金配發股利創歷史新高！　39萬股民嗨翻
金髮Yuki自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到：破功了啦
大阪市中心恐怖碎屍！發現10肉塊+20骨頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健走大派對！「2025國泰金控健康走」報名開跑Apple Watch等你來抽

春分開始「超強運四星座」　事業起飛　一路旺到年底

搶到泰妍的票卻臨時有事！他賣給追星族買家「結果75萬飛了」

伍勝園代理台鐵董座首日拜會工會　組專案小組改善執勤條件

金髮Yuki自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到：破功了啦

「工作至少待一年」可能是胡說八道！倦怠管理師：沒人比你清楚

私中招考「錄取率比台大還低」！家長曝砸錢「不是為了成績」

快訊／6縣市低溫特報！入夜下探10度

快訊／16:29台南規模4.4地震　8縣市有感「最大震度4級」

科技與法律在此交會　英日學者齊聚世新大學為法學帶來新思維

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

《橫豎》直播狠嗆金秀賢：公開菊花了嗎　金賽綸媽信件曝光...「女兒的聲音一直在」

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

健走大派對！「2025國泰金控健康走」報名開跑Apple Watch等你來抽

春分開始「超強運四星座」　事業起飛　一路旺到年底

搶到泰妍的票卻臨時有事！他賣給追星族買家「結果75萬飛了」

伍勝園代理台鐵董座首日拜會工會　組專案小組改善執勤條件

金髮Yuki自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到：破功了啦

「工作至少待一年」可能是胡說八道！倦怠管理師：沒人比你清楚

私中招考「錄取率比台大還低」！家長曝砸錢「不是為了成績」

快訊／6縣市低溫特報！入夜下探10度

快訊／16:29台南規模4.4地震　8縣市有感「最大震度4級」

科技與法律在此交會　英日學者齊聚世新大學為法學帶來新思維

快訊／花蓮車站前嚴重意外！計程車突暴衝猛撞車頭全爛　釀5傷送醫

獨／恐嚇富商遭聲押！郝廣民穿精品背心落網　銬助行器怨：很重

二寶爸還兼海神隊長　余純安球場、家庭找到平衡

韓國擬對中國團客遊「限時免簽」　陸外交部：符合雙方利益

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利　M字腿引暴動

小龍蝦吃到飽快閃回歸！桃園喜來登Buffet餐檯升級不加價

大掃除恐藏毒！家事達人教做「天然清潔劑」　先乾再濕灰塵不亂飛

陳傑憲合約再破中職紀錄　陳子豪：我以為3、4億

營養師教你正確挑優格　吃錯反而會讓體重上升

曾為金賽綸治療⋯　診所院長揭「真實面貌」心疼：殘酷現實將她緊緊圈住

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

生活熱門新聞

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

打臉自己？家寧聲明影片　眼尖網「抓包1點」傻眼

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

滋養草莓大福發霉　業者回應了

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

家寧道歉4分鐘念稿　錫蘭神回應

鬼才阿水：家寧聲明擊碎粉絲最後希望

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

Andy被告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰

春分12生肖運勢一次看

快訊／16:29台南規模4.4地震　8縣市有感「最大震度4級」

更多熱門

相關新聞

LaLaport和其他百貨差在哪？網曝超強1特色

LaLaport和其他百貨差在哪？網曝超強1特色

南港LaLaport昨（20）日正式開幕，是台北市首座區域型購物中心，結合購物、美食、娛樂與親子休閒等。LaLaport開幕之後，吸引大批人潮搶逛，就有網友好奇，LaLaport和一般百貨到底差在哪裡？為什麼人氣好像特別高？貼文曝光後，引起討論。

台南某國小教師疑似偷拍學生遭羈押教育局停職調查

台南某國小教師疑似偷拍學生遭羈押教育局停職調查

高雄學生限定！「50元看職棒」開放預約

高雄學生限定！「50元看職棒」開放預約

金髮Yuki幫男童CPR按腹部？義消：5歲小孩都知道按哪

金髮Yuki幫男童CPR按腹部？義消：5歲小孩都知道按哪

暴走班導遭檢舉報復羞辱學童　校方回應了

暴走班導遭檢舉報復羞辱學童　校方回應了

關鍵字：

私校家長入學考試錄取學生PTT

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！全程用注音鍵盤打字

首位2億男　統一10年綁定陳傑憲

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

台塑仁武廠爆炸！1員工「碎無全屍」

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

Andy「收700萬↑抖內」被嗆

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

蔡康永：大S消失，小S的一部分也消失

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

「可不可」4/7起下架8款飲品

樓上水管破裂「害天花板毀了」！法院判賠金額曝

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD疑發聲了

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面