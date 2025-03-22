恩師住破舊套房！她不忍「砸錢幫買房養老」　離世後竟被家屬霸佔

▲資深聲樂教授陳老師與學生張瑋。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

大陸一名女子張瑋，不忍恩師退休後仍與弟弟同住在不到5坪的破舊套房，決定出錢找房、買房，讓2名長輩可以安心在上海養老。怎料，2人接連離世後，恩師的外甥卻聲稱「房子是姑姑的遺產」，不願歸還房子，讓張瑋氣得告上法院，並感嘆「40年情誼換來的卻是這麼個結果，這不就是『農夫與蛇』嗎？」

綜合陸媒《新聞坊》報導，張瑋在1983年考進上海音樂學院，成了資深聲樂教授陳老師的學生，而師生倆一見如故，慢慢成為了忘年之交。不過，陳老師雖然已經教書58年，仍住在學校裡的教職員宿舍裡，陳老師的弟弟在1984年調任到上海交通大學，姊弟2人便同住不到5坪的小套房。

陳老師1996年退休後，張瑋不忍心恩師與弟弟仍住在破舊的小房子裡，便開始努力找房、看房，於2001年自掏腰包在上海買房給恩師住，並明確向對方表示「房子是給您和弟弟住的，您二老安心養老，什麼都不用操心」。

考量到報戶口問題，張瑋先在房產證明上寫了恩師姓名，陳老師生前也承諾會還給她，「這房子是張瑋買的，她對我太好了，將來這房子還是她的」。沒想到的是，陳老師與弟弟先後離世，張瑋幫忙操辦後事，並準備將房產收回時，卻發現房屋被恩師的2個外甥霸佔，不願配合張瑋辦理產權變更手續。

後來，張瑋氣得告上法院，同時給出恩師外甥的電話錄音為證據，對方在電話裡曾說「我姑姑跟我和我老婆都說過，這房子是張瑋買的，他們住到去世後，房子肯定要還給她，我舅舅也交代過」。

不僅如此，還有許多陳老師的朋友和學生出面幫幫張瑋作證，強調陳老師生前就明確表態，房子是張瑋買的，但陳老師外甥卻開始神隱，這也讓張瑋難過地睡不著覺，「在老師生前，這些外甥只在陳老師生病的時候偶爾來看一眼……也沒見他們有過什麼實際行動來關心過陳老師」、「不是心疼錢，而是覺得這份師生情被糟蹋了，讓人寒心」。

消息曝光後，不少網友直言「人性經不起考驗的」、「陳老師還在世的時候，應該去公證一下的」、「張阿姨做善事之前，也要做好法律程序，防止小人」；也有人質疑，張瑋應該直接拿出交付房款的紀錄，「既然是2位高校教師，工資也不低，怎麼會生活窘迫」、「老師的工資非常高的，房子到底誰出的錢是一筆糊塗帳，不能聽張阿姨的一面之詞」。

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