「愛心教師」全班面前揭學生看泌尿科　他被喊「破皮仔」獲國賠

▲高雄離譜國中師羞辱學生「破皮的（台語）」，害校方要陪學生8萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

高雄一名蔡姓國中老師2022年爆出以曲棍球「跳殺」打學生，還會對學生體罰，掐脖子撞黑板、波比跳500下，並辱罵「你沒有雞雞哦？」，還當著全班的面，羞辱一名學生「打手槍破皮去看泌尿科」，還喊曾生「破皮的（台語）」，家長得知後，憤而對學校提告求償共50萬元。高雄地院審理，判學校要賠曾生8萬元。可上訴。

據了解，蔡師在2010年就被教團爆出打學生耳光、扣發比賽獎金事件；過去10年，也常對學生體罰、羞辱，導致班上常有大量學生被逼著轉學，但蔡師卻曾獲高雄市教育會推選為「愛心教師」，十分荒謬。

判決指出，受害學生和家長向學校提告，指出蔡師曾對學生說「只要刺青在雞雞上，然後勃起的時候就會變一條龍」，又於該名學生請病假時，對全班宣稱他因「打手槍破皮去看泌尿科」，隔日又在全班面前問他「你是因為打手槍破皮才去看醫生嗎？」等語，並以綽號「破皮的（台語）」稱呼他。

此外，蔡師還在教室發現該名學生考試作弊，將他叫到講台，徒手搥打稱曾生胸部處罰，這些行為導致曾生心理壓力過大，必須轉學並持續接受輔導，曾生父親認為學校也有責任，憤而將學校告上法院，求償校方賠償曾生、曾父各10萬、40萬元。

高雄地院審理，法官認為，體罰的部分雖證據不足，不過蔡師言語帶有性意味，可能會使部分學生感覺到不舒服，影響學習，且其他學生受調查時，提及蔡師發言前就表示「還是不要講好了，不想聽的可以將耳朵摀起來」，可見蔡師也知道自己的言論會讓一般人不舒服，另外曾生就醫科別為曾生的個人隱私，蔡師卻揭露並導致其他學生對於曾生就診有不當的連結與猜想，這些言論已侵害曾生的身體隱私權、人格發展權，而學校未善盡保護學生的義務，判校方要賠曾生8萬元。可上訴。