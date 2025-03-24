日本自衛隊「統合作戰司令部」成立！　司令官統一指揮陸海空

▲日本防衛省成立統合作戰司令部，未來將可統一調度陸海空自衛隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本防衛省24日正式成立「統合作戰司令部」，由空軍將領南雲憲一郎出任第一任司令官，未來將負責統籌指揮陸、海、空自衛隊等共22萬人，並加強與美軍的協同作戰能力。

根據《日本放送協會》報導，「統合作戰司令部」設於東京市谷的防衛省內，初期編制約240人，計畫2025年底將擴編至280人。南雲憲一郎24日接受儀仗隊的榮譽禮，正式上任。未來他的職責是在防衛大臣的指揮下，統一調度陸海空自衛隊，並與美軍及其他相關單位進行作戰協調。

過去，自衛隊的實際指揮由統合幕僚長負責，但統合幕僚長同時還需兼顧防衛省內部調整及防衛大臣的輔佐工作，負擔沉重。「統合作戰司令部」成立後，統合幕僚長則將專注於政策與內部協調，並改由統合作戰司令部全權負責部隊調度。

此前自衛隊的陸、海、空部隊各自由不同基地的司令部指揮，包含陸上自衛隊的朝霞駐屯地、海上自衛隊的橫須賀基地及航空自衛隊的橫田基地。只有在發生重大災害或海外撤僑任務時，才會臨時編組聯合部隊，但指揮官會因任務不同而變動。

如今有了專責的「統合作戰司令官」，將能確保自衛隊在面對各種突發狀況時，能更有效率地運作。

防衛省表示，統合作戰司令部能讓部隊迅速應對各種狀況，包含平時的監視警戒、災害救援、彈道飛彈防禦、海外僑民保護以及緊急事態下的防衛作戰等。此外，「統合作戰司令官」的階級將與陸海空自衛隊的幕僚長同級，確保其擁有足夠權限來統籌指揮。

這項改革源於2011年日本311大地震。當時，統合幕僚長需同時負責指揮自衛隊與政府會議等行政事務，導致負擔過重，因此才有設立獨立指揮機構的構想。