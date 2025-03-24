同事日本出差染病！辦公室慘滅團　他傻：30人剩不到10人上班

▲同事日本出差回來，辦公室一票同事也被傳染A流。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這是什麼團滅遊戲嗎？」一名網友透露，同事從日本出差回來，自己感染A型流感，沒想到2/3同事也慘中鏢，「30人的辦公室剩不到10人上班！」文章曝光後，一票苦主也崩潰直呼，「A流超痛苦的，直接請假半個月」、「我兒一次流感...撂倒老杯跟老木兩個辦公室」。

一名網友在Threads表示，同事去日本出差，結果帶了A流回來，結果不到2天時間，「30人的辦公室剩不到10人上班...這是什麼團滅遊戲嗎？」

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底下引來萬人驚呼，「伴手禮有確實的送到每個人手上了呢」、「至少還能請假，有些還要你硬上班」、「流感的傳染力不是開玩笑的，但諾羅真的可以讓你們全公司回家」。

一票苦主則崩潰回應，中鏢A流真的很痛苦，「同事過年去北海道玩12天，回台灣全家重感冒咳到不行，最近去日本請三思」、「A型流感來的兇猛，半天就變很嚴重，但是大概7天就差不多恢復了」、「我先生月初的時候中A流，他剛開始的兩天一整天都在馬桶上沒離開過」、「A流超痛苦的，直接請假半個月」、「流感這兩年超強，我去年過年就被它擊倒，過年假期都生病，快半個月才恢復，然後看三次醫生才好」。

也有網友直呼，「我兒一次流感...撂倒老杯跟老木兩個辦公室」、「之前工地現場12個人剩2人...差點整個要停擺」、「高中班上有人得流感，過幾天一整個班48個人只剩6個去上課，到現在都記憶猶新」。

對於台灣流感是否已經減緩了嗎？小兒科醫師陳信宏在臉書指出「並沒有」，診所每天仍有驗到流感，因此呼籲還有不少沒打流感的患者，請趕快來打流感疫苗。

不僅如此，耳鼻喉科張弘醫師同樣在臉書表示，近日氣溫變化大，感冒、過敏患者增加，最常見症狀為發燒、咳嗽，每節門診都驗出流感陽性患者，幾乎都有「發燒、全身痠痛」的症狀。

張弘醫師也提醒，如有高燒併全身痠痛症狀，盡早就醫檢查；若為流感，及早使用抗病毒藥物，可降低重症住院率，也降低傳染力。