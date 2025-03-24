涉嫌主導內亂！南韓總統尹錫悅「首場刑事審判」　預計4月中開庭

▲南韓總統尹錫悅2月13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職後，至今憲法裁判所（憲法法院）裁決日期尚未明朗。在此之際，針對尹錫悅戒嚴行動的首場刑事審判，預計將於4月14日開庭。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）今（24）日針對尹錫悅涉及主導內亂等嫌疑，召開第2次開庭準備期日，表示將預計4月14日針對此案全面進行刑事庭審理，並以證人身分審訊副總理兼企劃財政部長崔相穆、外交部長趙兌烈。

儘管在第1次開庭準備期日時，尹錫悅曾親自出席，但由於南韓法律規定，被告並無出席開庭準備期日的義務，因此尹錫悅並未出席本次開庭準備期日。

檢方在公訴狀指出，其實去年12月3日尹錫悅緊急對外發布戒嚴當天，崔相穆、趙兌烈曾先後在總統辦公室內語重心長表達擔憂，認為尹錫悅不應該輕易發布戒嚴。

其中，當時崔相穆向尹錫悅表示，「宣布非常戒嚴將會重創經濟與對外國家信任度，因此不行實施戒嚴」；至於趙兌烈則表示，「（宣布戒嚴）不僅影響外交，更會讓大韓民國70年以來積累的成就一夕崩塌。」

針對檢方公訴狀，尹錫悅方面全面否認。尹錫悅方面認為，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）無權偵查內亂罪，卻帶頭進行「違法偵查」。