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南韓在野黨氣炸！要求韓悳洙「任命憲法法官」　逼宮裁決尹錫悅案

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明、院內代表朴贊大。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明、院內代表朴贊大。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓憲法裁判所（憲法法院）今（24）日上午針對國務總理韓悳洙彈劾案進行裁決，宣布「否決」國會通過的彈劾訴追案，韓悳洙因此能夠立刻復職、再度接下代理總統一職。對此，南韓最大在野黨「共同民主黨」簡直氣炸了，要求韓悳洙應該立刻批准任命憲法法官，並要求憲法裁判所明天裁決尹錫悅彈劾案。

根據《韓聯社》，為了響應街頭運動、逼憲法裁判所儘快裁決罷免南韓總統尹錫悅，共同民主黨時隔12年再度在首爾光化門前設置「帳棚黨部」。針對憲法裁判所否決韓悳洙彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大在帳棚黨部內所召開的最高委員會議上表達遺憾之意。

朴贊大表示，「對於憲法裁判所否決彈劾韓悳洙，感到相當遺憾！先前憲法裁判所已明確提到，拒絕任命由國會推薦的3名憲法法官，此舉屬於違憲。代理總統必須恪守憲法規定職務。因此，韓悳洙總理應該銘記上述事實。在此呼籲，韓總理應將恪守憲法視為國政最優先課題。」

▲▼南韓國務總理韓悳洙復職。（圖／路透）

▲南韓國務總理韓悳洙復職。（圖／路透）

朴贊大提到，如今憲法裁判所法官仍有1名缺額，然而由國會推薦的人選馬恩赫仍未獲得批准任命，此舉被憲法裁判所判斷為違憲，「（韓悳洙總理）應該立刻解決違憲判斷。」

至於憲法裁判所至今仍遲遲未能裁決尹錫悅彈劾案，朴贊大逼宮，「在此呼籲，憲法裁判所應該立刻裁決（尹錫悅彈劾案），最好明天就能進行裁決。」

共同民主黨黨代表李在明則表示，「雖然不得不尊重憲法裁判所的決定，但這個結果是能被國民所接受的嗎？（韓悳洙代理總統）明顯違反憲法規定義務......就連國民們犯下輕型犯罪時都必須繳交罰金，但代理總統明顯惡意違反憲法規定義務，難道這是能夠被原諒的嗎？這點必須交由國民們判斷。」

▲▼尹錫悅向支持者揮手示意、握緊雙拳。（圖／達志影像）

▲尹錫悅向支持者揮手示意、握緊雙拳。（圖／達志影像）

李仔明提及去年12月緊急發布戒嚴的尹錫悅，「全國百姓因為尹錫悅的『非法軍事政變』而難以入眠，然而憲法裁判所卻持續延宕裁決日期，這我們難以接受！（前總統）李承晚在濟州島戒嚴時，隨機虐殺青壯年男性、嬰幼兒、甚至是孕婦，至於光州518運動時全斗煥的戒嚴軍做了什麼，相信不用我們特別說明也會懂。」

李在明感嘆道，「這件事（尹錫悅彈劾案）難道有這麼複雜嗎？前總統盧武鉉、朴槿惠的彈劾案更加複雜，卻在90天左右完成宣判。然而此次已經過了那麼久，卻連裁決日期也不明朗，激發了國內恐慌和矛盾。」

共同民主黨要求，憲法裁判所最好在今天以內宣布尹錫悅彈劾案的裁決日期，且必須儘快通過罷免，「一旦尹錫悅恢復總統職權，則根本形同民主共和國的自殺行徑，也是批准實施戒嚴的行徑。」

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