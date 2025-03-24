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南韓山火狂燒「900年神木慘被燒毀」！　樹枝焦黑畫面曝

▲▼ 南韓山火狂燒「900年神木慘被燒毀」！ 。（圖／河東郡）

▲900年神木遭到大火波及 。（圖／河東郡）

記者王佩翊／編譯

南韓多地近日發生大規模森林野火，根據粗估，已經燒掉1萬895個足球場面積的山林地。如今山火不僅影響居民，連歷史悠久的文化遺產也難逃一劫。山清郡被指定為慶尚南道紀念物的「河東斗陽里銀杏樹」，是一棵推測樹齡900年的老神木，如今卻有部分樹枝遭到火勢燒毀。

根據《中央日報》報導，南韓國家遺產廳與慶尚南道河東郡23日指出，山清郡的山火已擴散至河東玉宗面，導致當地珍貴的「河東斗陽里銀杏樹」部分遭到燒毀。

從官方提供的照片可以看到，有大量樹枝焦黑。這棵銀杏神樹高達27公尺、樹胸圍9.3公尺，推測樹齡約900年，據傳由高麗時代名將姜民瞻親手種植，當地居民長年將此樹視為神聖之物，並於1983年將其指定為「慶尚南道紀念物」，沒想到如今卻遭到山林野火燒毀。

除了神木受損外，河東郡祭祀姜民瞻將軍的祠堂「斗芳齋」也未能倖免，一旁附屬的2棟建築遭大火燒毀，所幸被指定為文化遺產資料的主建築並無受損。

江原道旌善郡的山火也造成國家指定名勝「白雲山漆足嶺」部分區域燒毀，總面積達0.5公頃，所幸目前火勢已被撲滅。

根據國家遺產廳的統計，截至23日下午5時，本次山火已接獲3起國家遺產及周邊區域受損的通報，包括慶尚南道2起、江原道1起。當局表示，將對受災文化遺產展開緊急修復計畫，並考慮撥款支援修復經費。

 
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