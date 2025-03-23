以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

▲以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）被哈瑪斯擄至加薩淪為人質，歷時近500天終於在2月8日獲釋返國，結果卻得知妻女已全遭殺害。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的人質協商再現新進展，最新消息指出，以色列透過埃及中間人，向哈瑪斯提出一項分兩階段進行的人質交換計畫，美國也對此表示支持。

根據《新華社》報導，埃及消息人士透露，這項提案第一階段將由哈瑪斯釋放11名仍生還的人質，並交還16具人質遺體，而作為交換條件，以色列將同意停火40天；後續進入第二階段時，哈瑪斯則需一次釋放其餘所有人質。

消息人士指出，美國支持這項由以色列提出的計畫，並認為這是藉「當前的軍事壓力」來影響哈瑪斯。

以色列18日恢復對加薩（Gaza）的空襲，先前由埃及、卡達和美國共同促成、從1月19日開始實施的停火協議宣告破局。隨後，以軍陸續在加薩南部、北部和中部展開地面行動。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）21日曾警告哈瑪斯，除非困在加薩的所有以色列人質獲釋，否則以軍將持續控制當地部分區域，並強化在該地的軍事行動，甚至不排除無限期駐軍。

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