　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

▲▼ 以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）。（圖／路透）

▲以色列52歲人質埃里（Eli Sharabi）被哈瑪斯擄至加薩淪為人質，歷時近500天終於在2月8日獲釋返國，結果卻得知妻女已全遭殺害。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的人質協商再現新進展，最新消息指出，以色列透過埃及中間人，向哈瑪斯提出一項分兩階段進行的人質交換計畫，美國也對此表示支持。

根據《新華社》報導，埃及消息人士透露，這項提案第一階段將由哈瑪斯釋放11名仍生還的人質，並交還16具人質遺體，而作為交換條件，以色列將同意停火40天；後續進入第二階段時，哈瑪斯則需一次釋放其餘所有人質。

消息人士指出，美國支持這項由以色列提出的計畫，並認為這是藉「當前的軍事壓力」來影響哈瑪斯。

以色列18日恢復對加薩（Gaza）的空襲，先前由埃及、卡達和美國共同促成、從1月19日開始實施的停火協議宣告破局。隨後，以軍陸續在加薩南部、北部和中部展開地面行動。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）21日曾警告哈瑪斯，除非困在加薩的所有以色列人質獲釋，否則以軍將持續控制當地部分區域，並強化在該地的軍事行動，甚至不排除無限期駐軍。

►以色列轟炸黎巴嫩7死40傷　停火協議以來最大衝突
►哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地
►以色列防長揚言「無限期駐軍」加薩！　逼哈瑪斯釋放人質

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／史書華到場嗆黃國昌！　踉蹌跌倒
連鎖日式豬排店醬料罐有小強！　店員徒手抓
8歲女童遭性侵　惡狼還變繼父
歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉
快訊／2年輕男女罹難　直升機吊掛下山了
台中七期豪宅驚見男屍　打掃女嚇壞
「房市處境像Lucky！」　房仲：不能安樂死、也不能草率放行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

拿到身分證就閃人！越南新娘在韓離婚率「13年來最高」　改嫁同胞

以色列轟炸黎巴嫩7死40傷　停火協議以來最大衝突

高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

方濟各23日出院　將公開露面向信徒揮手祝福

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」被加料！　日本SUKIYA道歉認了

繼「青蛙撞奶」...24歲健身教練出新招！男學員練腹肌「埋首蜜臀」

以為特技！飛機旋轉「俯衝墜地」炸成火球　航空展災難畫面曝光

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

拿到身分證就閃人！越南新娘在韓離婚率「13年來最高」　改嫁同胞

以色列轟炸黎巴嫩7死40傷　停火協議以來最大衝突

高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

方濟各23日出院　將公開露面向信徒揮手祝福

味噌湯浮「整隻老鼠屍體」被加料！　日本SUKIYA道歉認了

繼「青蛙撞奶」...24歲健身教練出新招！男學員練腹肌「埋首蜜臀」

以為特技！飛機旋轉「俯衝墜地」炸成火球　航空展災難畫面曝光

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

精品包風向球！張員瑛露腰躺曬Miu Miu Wander、Karina美腿跟包一樣吸睛

捷報！吳芳嫺攜手中國蔣欣玗　邁阿密網賽挺進女雙16強

史書華、民眾黨公職互槓「踉蹌跌倒」　黃國昌：綠側翼鬧場素質低落

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

《黑澀會》米奇懷孕7個月…外套一脫超辣！　環康尼島徒步走2小時

已故畫家曹登閎《兔子》松菸遭竊！胞弟悲慟發聲：請把畫還我們

苗栗男鋸樹出意外！疑似遭倒塌樹木撞擊頭部　卡在樹上死亡

屏東男怨妻「假日都在騎單車」訴離　她曝夫先外遇...法官准了

【意外的重逢】飼主請ChatGPT改圖　驚喜見已逝毛孩出現感動哭

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

噁男「強插母馬」認性侵　法官：立刻監禁

K奶健身教練又出新招　男學員練腹肌「埋首蜜臀」

川普過去24小時都忙什麼？10項一次看

更多熱門

相關新聞

停火破局　以色列轟炸黎巴嫩7死40傷

停火破局　以色列轟炸黎巴嫩7死40傷

以色列與黎巴嫩爆發自2024年11月停火以來最嚴重衝突，在黎巴嫩22日朝以色列發射多枚火箭彈之後，以色列發動空襲反擊，造成黎巴嫩7人死亡、40人受傷。

哈瑪斯領袖亡　以：不放人質將併吞加薩

哈瑪斯領袖亡　以：不放人質將併吞加薩

烏俄談判明登場　川普稱和平近了

烏俄談判明登場　川普稱和平近了

歐洲制定10年防務計畫　取代美在北約地位

歐洲制定10年防務計畫　取代美在北約地位

F-47震撼亮相！超強匿蹤竟藏川普密碼

F-47震撼亮相！超強匿蹤竟藏川普密碼

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

佩甄願意和老公3P

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面